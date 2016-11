Najboljši zlevanki sta spekla moška

LENDAVA – Kulturno društvo Zarja Gaberje (pri Lendavi) je konec minulega tedna v domačem vaškem domu pripravilo 2. zlevankijado, tekmovanje v pripravi stare tradicionalne prekmurske in prleške jedi – koruzne zlevanke. Na tokratno tekmovanje se je prijavilo 28 tekmovalcev iz Gaberja, Radmožancev, Lendave, Mostja, Ižakovcev, Benice, Petišovcev, Trimlinov, Srednje in Gornje Bistrice, s Kapce ter Pinc, ki so pripravili zelo okusno staro pecivo iz koruzne moke. Vsi tekmovalci in tekmovalke so v ocenjevanje ponudili kar 44 zlevank.



Strokovna komisija, ki so jo sestavljale Bernarda Raščan iz Velike Polane, Milena Toplak s Kapce in Helena Ftičar iz Dolnjega Lakoša, je imela veliko dela. Po temeljitem ocenjevanju je komisija odločila, da sta najboljši zlevanki spekla Drago Režonja (klasična zlevanka) in Rudolf Gönc (moderna zlevanka), naslov za inovativnost pa sta osvojili Dorisz Farics in Helena Antolin Tubaut.

Koruzna zlevanka



Potrebujemo 4 jajca, 3 dl sladkorja, 3 dl koruzne moke ali zdroba, 1,5 dl gladke moke, 1 pecilni prašek, 1 dl olja, 1 dl mleka, 3 naribana jabolka (40 dkg), malo soli.



Cela jajca in sladkor zmešamo z mešalnikom, dodamo druge sestavine in vlijemo v namazan in z moko potresen pekač (ta naj bo velik). Pečemo pri 200 stopinjah, 15 do 20 minut. Pečeno zlevanko premažemo s kislo smetano in posujemo s sladkorjem.