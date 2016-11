Najboljši športni kraj na svetu

Na vodilni turistični borzi World Travel Market (WTM) v Londonu, ki je minuli teden odprla vrata strokovnjakom in vsem delujočim v potovalni industriji, so med drugim pripravili prvo globalno srečanje strokovnjakov s področja športnega turizma (Global Sport Tourism Summit). Rezultati so več kot razveseljivi: Slovenija se je uvrstila med štiri finaliste letos prvič podeljenega priznanja v kategoriji Global Sport Tourism Impact Award. Bled je prejemnik že uveljavljenega priznanja sport tourism town za leto 2016, Kranjska Gora pa se je uvrstila med finaliste.



Žirija izbranih vodilnih predstavnikov iz turizma in športa je Slovenijo uvrstila med štiri finalistke športnoturističnega priznanja, kar je plod uspešne nominacije Slovenske turistične organizacije (STO) in njenega predstavništvu v Londonu. STO je v kandidaturi poudaril predvsem sistematično usmerjenost k trajnostnemu razvoju destinacije, osredotočenje na razvoj športne destinacije z urejeno športno infrastrukturo ter inovativnost.



Zelena narava, mir, ugodna klima, dobra infrastruktura, strokovno znanje na področju priprav športnikov, diagnostike in športne rehabilitacije so privlačni elementi za športnike in športne ekipe. Celoten nastop Slovenije na borzi WTM je velik korak naprej v sistematičnem razvoju in trženju športnega turizma ter v združenem in usklajenem delovanju destinacij in ponudnikov.



Osrednja prireditev na srečanju je bila podelitev priznanj v devetih kategorijah na področju športnega turizma. Poleg najprestižnejšega priznanja sport tourism impact award sta v kategoriji za športno turistično mesto 2016 (sport tourism town) kandidirali dve slovenski destinaciji, Bled in Kranjska Gora, in sta uspešno prepričali žirijo, ki je odločala med petimi finalisti in Bled imenovala za prejemnika priznanja v tej kategoriji.



»Da je strokovna komisija med finaliste uglednega priznanja uvrstila tudi Slovenijo, je izjemnega pomena za uvrstitev Slovenije kot odlične destinacije za športni turizem, priprave športnikov in organizacijo mednarodnih športnih dogodkov,« je povedala direktorica STO mag. Maja Pak. »Uvrstitev med finaliste te nagrade pomeni priznanje, da smo vsi skupaj naredili velik korak naprej pri razvoju in trženju športnega turizma, motivacijo za delo naprej, predvsem pa pomeni povečanje atraktivnosti Slovenije pri odločanju organizatorjev o športnih pripravah in dogodkih in tudi turistov o izbiri destinacije. Prav tako nas veseli, da je Bled zmagovalec in Kranjska Gora med finalisti priznanja sport tourism town za leto 2016, kar še dodatno utrjuje položaj Slovenije kot odlične destinacije za športni turizem na globalnem zemljevidu. Tovrstne nagrade so zagotovo v pomoč pri trženju turističnih produktov.«



Dogodek je privabil vodilne strokovnjake s področja športa, turizma, marketinga in organizatorje večjih športnih dogodkov ter pustil velik pečat in prikazal nove usmeritve za vse hitreje razvijajoči se segment – športni turizem. Na slovenski stojnici sta bila tudi priznana slovenska športnika, smučarka Tina Maze in veslač Luka Špik.



»Zakaj Slovenija?« se sprašuje Tina Maze, najuspešnejša svetovna alpska smučarka: »Prepotovala sem ves svet in obiskala veliko držav. Menim, da je največji dar Slovenije, da je majhna in vsem dosegljiva. Ker se moje življenje vrti okoli športa, lahko povem, da ima Slovenija v tem pogledu številne priložnosti. Za vse, ki radi smučajo, kolesarijo, plezajo, srfajo, hodijo v hribe ali se drugače športno udejstvujejo. Slovenija se ponaša z neokrnjeno naravo, kjer je gozd še posebno zelen, morje modro, sneg bel, voda pa čista, pivo in vino imata odličen okus, ljudje so preprosti in gostoljubni, športni šampioni pa veliki.«



Ob tem je Tina Maze v Londonu nagovorila še bodoče obiskovalce naše države: »Slovenci radi čutimo in delimo ljubezen z obiskovalci z vsega sveta, zato vas vabim, da nas obiščete.«



Tudi Luka Špik, slovenski veslač in olimpijski prvak, razmišlja o športnih možnostih naše dežele in svojega kraja: »Bled je destinacija, ki očara vsakega turista. Bled je prepoznana turistična ikona, hkrati pa destinacija, v kateri je šport zapisan z velikimi črkami. Veslanje, odbojka, alpinizem, hokej in številni drugi športi so pri nas na relativno majhnem prostoru na vrhunski ravni. Odlična turistična destinacija, šport ter hotelirstvo in gostinstvo skupaj so kombinacija, ki je v Londonu in širšem britanskem prostoru izjemno cenjena, saj ima šport v Veliki Britaniji izjemno tradicijo in odlične rezultate. Predstavitev Bleda kot turistične in športne destinacije angleškim ljubiteljem športa in turizma je zato ključnega pomena.«



Na londonski borzi 23 podjetij



Slovenija se je na borzi WTM London 2016 predstavila s 152 m2 veliko stojnico – na eni od tradicionalno najbolj obiskanih lokacij, ob vhodu N3 poleg glavnega vhoda, kjer se predstavljajo tudi druge evropske države. Na stojnici, katere nosilna tematika je bila Slovenija – športna destinacija, se je v organizaciji STO letos predstavilo kar 23 slovenskih podjetij.

Celotna svetovna turistična industrija



Globalna turistična borza World Travel Market v Londonu, ki je bila letos med 7. in 9. novembrom, je ena od največjih svetovnih turističnih borz na svetu. Gre tudi za dogodek, ki v londonsko razstavišče ExCeL za nekaj dni pritegne celotno svetovno turistično industrijo, dogajanje pa spremljajo globalni mediji; vsako leto je prisotnih več kot 2000 mednarodnih medijev. Borza WTM London se osredotoča na aktualne smernice v turizmu, ob predstavitvah pa v dvoranah poteka tudi vrsta spremljevalnih dogodkov, od srečanj najvišjih predstavnikov posameznih držav udeleženk do tematskih predavanj in predstavitev znanstvenoraziskovalnih dosežkov na področju turizma. Sejmišče ExCeL London v času borze WTM zaznamujejo številne medijske predstavitve, novinarske konference, sprejemi, srečanja in izmenjave strokovnih javnosti.