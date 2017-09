Najboljši sekač v državi je Miha, sekačica pa Lučka

LJUBLJANA – V četrtek se je končal že 55. kmetijsko-živilski sejem Agra na Pomurskem sejmišču v Gornji Radgoni, ki velja za največjega in najpomembnejšega na območju srednje Evrope. V nedeljo, 27. avgusta, pa se je v organizaciji sejma in Zavoda za gozdove Slovenije odvilo že 19. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov.



Enainpetdeset tekmovalcev in tekmovalk se je pomerilo v sedmih disciplinah, nastopili so tako kot posamezniki kot ekipno, med drugim pa so strogi sodniki ocenjevali teoretično znanje, kombiniran rez, precizni rez, zasek in podžagovanje, kleščenje, podiranje droga na balon.

Delo v gozdovih postaja zahtevnejše »Zaradi posledic žledoloma in podlubnikov ter drugih ujm je delo v gozdovih štiri leta obsežnejše, zahtevnejše in tudi nevarnejše. Slednje velja zlasti za tiste, ki izvajajo sečnjo, in teh je v zasebnih gozdih nekaj deset tisoč. Še vedno si motorno žago lahko kupi kdor koli in v svojem gozdu tudi sam seka drevje. Pri nekaterih je preživetje takega posla bolj vprašanje sreče, pri drugih znanja,« je pred tekmovanjem dejal direktor Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) Damjan Oražem, ki s sodelavci spodbuja usposabljanje lastnikov gozdov za varno delo v gozdu. Na ZGS poudarjajo, da so usposabljanja veliko prispevala k večji varnosti in manj poškodbam pri delu z motorno žago. Razpolagajo s podatki, da se je pred leti ena smrtna nesreča zgodila na vsakih 110.000 kubičnih metrov podrtega drevja v zasebnih gozdovih, lani pa ena na 550.000 kubičnih metrov podrtega drevja. O. B.

Ni zmagal prvič

Absolutni zmagovalec upravljanja motorne žage, ki je dosegel 1657 točk, je 27-letni Mihael Brlec mlajši iz Gornjih Palovč, ki se tudi sicer udeležuje različnih tekmovanj na temo gozdov v okolici Tuhinjske doline, kjer je doma. Lani je kot posameznik zmagal v sklopu sejma Uniforest v Latkovi vasi. »Gre za poseben občutek, da sem pač v sečnji najboljši v državi,« skromno pojasni Mihael, ki se ukvarja s kmetovanjem. Družina Brlec ima kmetijo, ki skupaj z gozdovi obsega okoli 50 hektarov, ukvarjajo pa se z rejo živali. »Doma imamo krave dojilje in bike, nekje med 25 in 30 glav,« pravi zmagovalec.

Vsak tak naslov prispeva k prepoznavnosti kmetije, pojasni, ko ga pobaramo, kakšni so končni učinki zmage na takšnih tekmovanjih. Tekmoval je tudi ekipno in skupaj z očetom, Mihaelom Brlecem starejšim, lastnikom domačije v Palovčah, in Blažem Mlinarjem iz Velike Lašne dosegel odlično tretje mesto. Ekipno je trojica zastopala Območno enoto Ljubljana, zato, dodaja najboljši sekač v državi, se na tak način širi tudi prepoznavnost enote.



Promocija varnega dela z motorno žago

»Naše poslanstvo poleg vsega drugega je tudi promocija varnega dela v gozdu,« smotrnost in smisel tovrstnih tekmovanj upraviči direktor Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) Damjan Oražem, saj gre za delo z motorno žago, ki je lahko precej nevarno. »Tekmovanja so eden od načinov, kako ljudi prepričati, da se je treba izobraževati tudi na tem področju in da je lahko tudi to delo s primerno obleko in znanjem varno. Na leto na dvodnevnih tečajih z znanjem opremimo okoli 3000 ljudi,« še dodaja Oražem. Ko ga pobaramo, kaj ima od naziva zmagovalec sečnje med lastniki gozdov, pojasni, da to res težko unovči, »a v domačem okolju ta zmaga vseeno pomeni veliko veselje«. Organizacijska ekipa – tekmovanje je vodil Jurij Begoš z GZS – je bila prijetno presenečena nad velikim številom ženskih tekmovalk, kar dokazuje, da gozdarska opravila že dolgo niso več le v moški domeni.

Prva med ženskami Lučka Jelšnik Mihael Brlec je prvi s 1657 zbranimi točkami, sledita Janko Mazej s 1614 točkami in Dani Avbreht, ki je tretje mesto zasedel s 1608 točkami. Med ženskimi posameznicami je motorno žago najbolje vrtela Lučka Jelšnik (1523 točk), na drugem mestu je pristala Pavla Voler s 1329 točkami, na tretjem pa Darja Bobovnik s 1287 točkami. Ekipno so bili najboljši tekmovalci iz Območne enote (OE) Nazarje, sledili sta OE Celje in Ljubljana.