Najboljše zdravilo sta šport in delo

GABRJE PRI DOBOVI – »Nikoli se ne smeš sam sebi smiliti, zato si vedno rečem, da bi bilo lahko še slabše. In poskušam iz vsega skupaj potegniti karseda največ,« pravi 23-letni Žiga Vinetič iz Gabrja pri Dobovi. Življenje ga je zaznamovalo ob rojstvu, rodil se je namreč z odprto hrbtenico in svojo prvo operacijo je prestal že, ko je bil na svetu vsega nekaj dni. Potem je sledilo še nekaj operacij, na glavi in na stopalih.



»Na kratke razdalje lahko hodim, na daljše pa brez vozička ne gre,« pove Žiga, ki je svoje prve korake naredil, ko so mu bila tri leta. A njegovi koraki so negotovi, sploh ko se ustavi, potrebuje ob sebi oporo. Gibalna oviranost ga ni zavirala pri ciljih, ki si jih je zadal. Po osnovni šoli se je vpisal na trgovsko šolo v Brežicah, končal je program 3+2, a odločil se je, da pridobi še novo znanje, šolanje je zato nadaljeval na višji ekonomski šoli prav tako v Brežicah in jo pred nekaj meseci tudi uspešno končal. »V osnovno šolo so me najprej vozili starši, potem je bil organiziran prevoz s kombijem, tudi v srednjo šolo sem se vozil z njim, v višjo šolo pa me je vozila mami, v osnovni in srednji šoli sem imel tudi spremljevalko,« doda in ob tem ne pozabi omeniti, kako hvaležen je družini, ki mu je ves čas v pomoč, tako oče in mati kot starejši brat.

