Najboljše so se odrezali ljubljanski dijaki

Nedavno je bilo v Kranjski Gori v okviru Mednarodnega kulinaričnega festivala finalno tekmovanje za Tuševo kuharsko zvezdo 2017. Najboljša ekipa je iz Srednje šole za gostinstvo in turizem Ljubljana, naslov Tuševa kuharska zvezda 2017 pa ji je priboril Matej Zupančič, ki je strokovno žirijo prepričal v superfinalu s pripravo restavracijske sladice.

Prejšnji teden je bil v Kranjski Gori Mednarodni kulinarični festival, ki se je začel v ponedeljek, 8. maja. Uvodni dan je popestrilo finalno tekmovanje projekta Tuševa kuharska zvezda, na katerem se je v kranjskogorskem hotelu Ramada Resort pomerilo osem ekip, ki so si v štirih predtekmovanjih izborile mesto na velikem finalu. Tri ekipe iz Ljubljane – dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem Ljubljana, dve iz Celja – dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje, ekipa iz Radovljice – dijaki Srednje gostinske in turistične šole Radovljica, Maribora – dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor in Radencev – dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci so se na zaključno dejanje odlično pripravili in dali vse od sebe. Kot vedno so vsako ekipo sestavljali kuhar in njegov pomočnik, ki sta skuhala jed, ter natakar in turistični vodnik, ki sta poskrbela za strežbo in predstavila jed kot zaokrožen turistični produkt.

Napeto tekmovanje

Mladi kuharji in njihovi pomočniki so imeli na voljo štiri delovne postaje, zato so jedi pripravljali po dogovorjenem urniku. Njihovo delo je skrbno nadzorovala strokovna žirija, ki je ocenjevala tako njihovo delo v kuhinji kot tudi okuse njihovih jedi. Člani ekipe, ki so skrbeli za strežbo in predstavitev jedi gostoma, pa so med kuhanjem pripravili pogrinjek in animirali gosta. Tudi delo strežnega dela ekipe je potekalo pod budnim očesom strokovne žirije za strežbo. Svojo oceno pa sta ekipam dala tudi postrežena gosta.

V popoldanskih urah, ko je vseh osem ekip oddelalo svoje, je sledilo napeto pričakovanje razglasitve najboljših dveh ekip, katerih kuharja sta se pomerila v superfinalu v pripravi restavracijske sladice. Žirija je ob 15. uri sporočila težko pričakovano novico: »Za Tuševo kuharsko zvezdo 2017 se bosta potegovala mlada kulinarična mojstra Matej Zupančič, dijak SŠGT Ljubljana, in Tomaž Vadlan, dijak SGŠT Celje,« so bile besede Tomaža Vozlja, predsednika Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije.

Zmaga v Ljubljano

Mlada kuharja sta se v superfinalu znašla pred izzivom, ki mu v kuharski srenji pravijo čarobna škatla oziroma magic box. Na kuhinjskem pultu sta ju pričakali škatli s sestavinami, iz katerih sta morala v določenem času ustvariti restavracijsko sladico.

Zmaga je na koncu pripadla ljubljanski sladici, mousse iz kisle smetane in skute z melisino espumo, karameliziranimi jabolki, vaniljevim sladoledom in jagodno omako, in odličnemu kuharju Mateju Zupančiču, ki je svoji ekipi prikuhal naziv Tuševa kuharska zvezda 2017. Superfinale so si priborili s krožnikom Krakovske dobrote. Zmagovalna ekipa, ki so jo sestavljali kuhar Matej Zupančič, kuhar pomočnik Žiga Jemec, natakar Jernej Janežič in turistična vodnica Ema Vrtačnik z mentorji Majdo Rebolj, Ludvikom Fekonjo in Polono Ostanek, je prejela prestižno nagrado – tedensko kulinarično izobraževanje za celotno ekipo in mentorje v eni izmed odličnih restavracij (Restavracija Strelec Ljubljana, Restavracija JB Ljubljana ali Restavracija Vila Podvin Radovljica).

Dobrodošel projekt

Atraktivno tekmovanje, na katerem so se vsi sodelujoči izjemno trudili, pokazali vse svoje znanje in s pripravo jedi iz lokalnega okolja spoznavali kulinarične posebnosti, je obenem mlade povezalo z lokalnim okoljem, pri čemer so veliko vlogo odigrali tudi njihovi mentorji. Projekte, kakršna je Tuševa kuharska zvezda, pozdravljajo tudi na Turistično-gostinski zbornici Slovenije, ki si po besedah direktorice Klavdije Štalcer med drugim prizadeva tudi, da bi izboljšali krog šole–delodajalci–zbornica. »Poklic kuharja se je v zadnjih letih že spromoviral, radi pa bi privzdignili tudi poklic natakarja,« nam je še povedala Štalcerjeva.

Da so mladi kuharji pripravili odlične jedi in da so pri svojem delu očitno zelo zagnani, nam je povedal tudi član kuharske žirije Simon Bertoncelj, sicer glavni kuhar blejskega Grand hotela Toplice. »Opazil pa sem velik razkorak med šolami, pri čemer so osrednjeslovenske v ospredju«.

Na drugo mesto se je uvrstila ekipa SŠGT Celje, ki so jo sestavljali kuhar Tomaž Vadlan, kuhar pomočnik Mirzel Tursunović, natakarica Neža Kočnar in turistična vodnica Lucija Lapornik ter mentorji Cecilija Božnik, Kristjan Klančnik in Janez Turnšek, z jedjo pomladanska postrv, tretje mesto pa je pripadlo ekipi SŠGT Maribor, ki je predstavila jed pomladni kunčji tris z Lenta. Njihovo ekipo so sestavljali kuhar Jan Pintarič, kuharica pomočnica Jasna Šumer, natakar Žan Pem in turistična vodnica Polona Gomboc ter mentorji Sebastjan Žitnik, Boris Korošec in Bojana Korez.

Prihodnje leto ponovimo

Ker je projekt Tuševa kuharska zvezda potekal pod okriljem Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije, nas je seveda zanimalo mnenje njegovega predsednika in vodje tekmovanja Tomaža Vozlja. »Vseh pet kulinaričnih dogodkov v okviru letošnje Tuševe kuharske zvezde je bilo naravnost občudovanja vrednih. Znanje mladih je resnično na visoki ravni in verjamem, da se bo marsikdo iz vrst današnjih tekmovalcev v prihodnjih letih postavil ob bok najboljših kuharjev. Jedi, ki smo jih okušali na finalnem tekmovanju, se ne bi sramovala niti vrhunska restavracija,« nam je povedal Vozelj in ob tem zaupal, da se že pogovarjajo o tekmovanju za Tuševo kuharsko zvezdo 2018, ki ga bodo dodatno nadgradili na področju strežbe in odprli za vse mlade kuharje, ki se želijo pokazati.

Brane Pevec, direktor Cash&Carry in veleprodaje v Tušu, pa je ob predaji nagrade mladim kulinaričnim talentom dodal: »Turizem in gostinstvo sta neločljivo povezana in veseli me, da iz leta v leto spremljam rast omenjenih panog tudi v Sloveniji. V Tušu smo si že ob začetku projekta zastavili ključni cilj – promocijo mladih, inovativnih kuharjev in vseh gostinsko-turističnih poklicev in verjamem, da nam je uspelo. Verjamem, da bodo prav mladi, ki so se danes predstavili na tekmovanju, Slovenijo popeljali še veliko stopničk naprej v gostinsko-turistični ponudbi in jo obenem tudi vrisali na zemljevid kulinaričnega sveta. Naj jim kot popotnico zaželim, da izkoristijo kulinarične danosti naše prelepe Slovenije in oblikujejo vsak svojo karierno pot med kuharske zvezde!«

Zmagovalna sladica – mousse iz kisle smetane in skute z melisino espumo, karameliziranimi jabolki, vaniljevim sladoledom in jagodno omako

- pripravljeno krhko testo - 100 g čokolade- pripravljeno krhko testo Čokolado nasekljamo, jo vmešamo v testo in spečemo.

Ko se ohladi, ga nadrobimo. - 100 g jagod

- 30 g sladkorja

- 0,3 dl maraskina - 100 g jagod- 30 g sladkorja- 0,3 dl maraskina Jagode in sladkor kuhamo, zmečkamo in precedimo,

na koncu dodamo maraskino. - 150 g jabolk

- 50 g sladkorja

- strok vanilje

- 0,5 dl sladke smetane - 150 g jabolk- 50 g sladkorja- strok vanilje- 0,5 dl sladke smetane Jabolka olupimo, narežemo, karameliziramo s sladkorjem, dodamo vaniljo in na koncu zalijemo s smetano in reduciramo. - 100 g kisle smetane

- 0,5 dl stepene smetane

- 50 g sladkorja

- 50 g skute

- limonova lupinica - 100 g kisle smetane- 0,5 dl stepene smetane- 50 g sladkorja- 50 g skute- limonova lupinica Kislo smetano vmešamo v vse sestavine in na koncu dodamo stepeno smetano. - 1 dl smetane

- 1 ščep melise

- 50 g sladkorja - 1 dl smetane- 1 ščep melise- 50 g sladkorja Smetano in sladkor zavremo, dodamo sesekljano meliso in damo v sifon. Na koncu dodamo žličnik vaniljevega sladoleda. Zmagovalno sladico je pripravil Matej Zupančič, SŠGT Ljubljana (ekipa 3). Zmagovalno sladico je pripravil(ekipa 3).

Zmagovalna sladica – mousse iz kisle smetane in skute z melisino espumo, karameliziranimi jabolki, vaniljevim sladoledom in jagodno omako

Strokovni žiriji finalnega tekmovanja

Kuharski del so ocenjevali:

Branko Podmenik, vodja Pivnice Union, Iztok Gumzej, ISS, vodja kulinarike, Janez Dolšak, vodja članske ekipe Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije, Alma Rekić, članica Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije, Simon Bertoncelj, vodja kuhinje Grand hotel Toplice Bled, Tomaž Vozelj, predsednik Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije.

Strežbo in predstavitev so ocenjevali:

Suzana Radman, vodja strežbe Ramada Resort Kranjska Gora, Predrag Canjko, svetovalec F&B, Srečko Koklič, TGZ, Branko Slavinec, F&B Radenci, Amir Dizdarevič, vodja strežbe Grand hotel Toplice Bled.

Kuharja superfinalista

Matej Zupančič, SŠGT Ljubljana – kuhar zmagovalne ekipe Tuševa kuharska zvezda 2017, je pripravil sladico mousse iz kisle smetane in skute z melisino espumo, karameliziranimi jabolki, vaniljevim sladoledom in jagodno omako.

Tomaž Vadlan, SŠGT Celje – kuhar drugouvrščene ekipe, je pripravil sladico pomladanska osvežilna zmrzlina.