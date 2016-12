Najboljša barmanka na svetu

Ni se kar tako uvrstiti med prvo četverico barmanov na svetu, a Draga Kepeš je vedela, da zmore več. Po letih odličnih četrtih uvrstitev je letos prvič stopila na zmagovalne stopničke: tretje mesto na 42. svetovnem IBA-prvenstvu v pripravi koktajlov v Tokiu ji je prineslo tudi laskavi naziv najboljše barmanke na svetu! Zgodba pa se je začela več mesecev pred osvojitvijo prestižne nagrade.



»Koktajl sem po trenutnem navdihu pripravila tu, v Loliti, da ga bom predstavila na državnem prvenstvu. Ko mi je državno prvenstvo prineslo vstopnico za sodelovanje na svetovnem, pa se je delo šele začelo. Dobra dva meseca sem se ukvarjala z recepturo, dajala koktajl pokušati ljudem. Odziv je bil zelo dober in vedela sem, da sem na pravi poti,« se spominja vodja ljubljanske slaščičarne Lolita.



Sladka poezija



Koktajl Lolita je mešanica čokoladno-smetanastih okusov: bacardi gold ruma, Mozartovega čokoladnega likerja, vaniljevega likerja, likerja finest call pina colada in karamelnega sirupa. Prelit je s polstepeno sladko smetano, ki s preostalimi sestavinami ustvarja čudovito simfonijo, v katero je popolnoma verjela. »V izziv mi je ustvarjati nove okuse. Če mi nekdo reče, da ne mara džina, nalašč naredim koktajl prav z džinom. To pa zato, ker poskušam vedno razbiti osnovno pijačo tako, da noben okus ne prevladuje. Pogosto sprašujem ljudi, kateri okus čutijo v koktajlu. Za zmagovalnega jih veliko reče, da vsebuje kavo. Vsi ti okusi, – kokos, karamela, vanilja – so ustvarili nov, kavni okus,« pravi. Koktajl je poimenovala po junakinji Nabokovega romana v upanju, da bo tako zapeljiv kot mlada lepotica.



»V prvem delu tekmovanja, v katerem je bilo treba razložiti zgodbo koktajla, sem imela nekaj treme. Ravno včeraj sem si na sinovem telefonu ogledovala posnetek, ki ga je naredil med spremljanjem tekmovanja prek računalnika. In tako kot na tekmovanju mi je šlo tudi ob ogledu na jok. Na posnetku je slišati sina, kako govori: dajmo, mami, saj bo šlo! V drugem delu tekmovanja je trema minila: koktajl sem zamešala brez posebnih težav. Kljub temu pa so me, ko sem stopila z odra in šla mimo gledalcev, zalile solze. Kaj takega se mi ni zgodilo še nikoli, čeprav že leta tekmujem. Takšnega občutka še nisem doživela, obiska, kot je bil v Tokiu, še ni bilo. Ko si hodil mimo ljudi, so te zasuli s čestitkami. Ko sem izvedela za rezultat, je postalo zares noro,« pravi.



Težavno ocenjevanje



Mojstrica koktajlov je tudi sama ocenjevalka, zato dobro ve, kako težko se tekmovalec prebije na vrh. »Kot ocenjevalec imaš ogromno odgovornost. Biti moraš pravičen in se ne smeš, če določena pijača, ki jo vsebuje koktajl, ni po tvojem okusu, osredotočati na to. Jaz, denimo, ne maram činarja, a moj osebni okus ne sme vplivati na oceno. Tekmovalci, tudi mi, ko se udeležujemo tekmovanj, so za ocenjevalca številka – nihče ne ve, kdo je naredil koktajl. S tem se prepreči pristranskost, a je postaviti končno oceno vseeno težko,« meni. Našo barmanko so z njenim koktajlom v Tokiu izbrali za tretjo v konkurenci 500 barmanov iz 63 držav. »To je bila krona mojega poklica,« rada pove Draga Kepeš.



»Draga Kepeš je prva barmanka, ki je za Slovenijo osvojila kolajno na svetovnem prvenstvu po letu 1991. Pred njo sta slovenske barve na svetovnih prvenstvih že zastopali Saša Drobnič in Mateja Pangerc – uspešno, vendar brez medalj. Uspeh Drage je za naše društvo še toliko pomembnejši, ker smo spet dokazali, da je naše izobraževanje odlično,« poudarja predsednik Društva barmanov Slovenije Aleš Ogrin. Slovenija se v svetu barmanov uvršča v sam vrh. »Dobre uvrstitve so pomembne tako za društvo kot za Slovenijo, saj smo tudi ambasadorji miru in prijateljstva ter širimo naše znanje in lepote Slovenije v svet,« še doda.