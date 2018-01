Najbolj ogroženi otroci in oslabeli

LJUBLJANA – Januarja navadno zdravstvene domove in bolnišnice polnijo oboleli za gripo, letos preplah povzročajo ošpice. To zelo nalezljivo otroško bolezen povzroča virus ošpic, zbolijo lahko tudi odrasli. Glavne značilnosti so vročina, vnetje očesnih veznic, nahod, kašelj in zlivajoč značilen rdečkast izpuščaj, ki je dvignjen nad nivojem kože.

Bolezen se pojavlja po vsem svetu, za ošpicami na leto zboli 36 ljudi na 1,000.000 prebivalcev, umre jih okoli 134.200. Pred uvedbo cepljenja so se pojavljale epidemije ošpic na od 2 do 5 let in so trajale od 3 do 4 mesece. V Sloveniji so bile dolgo najpogostejša nalezljiva bolezen, od leta 1968, ko smo uvedli obvezno cepljenje proti ošpicam, je število bolezni začelo upadati, pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Zadnja epidemija ošpic pri nas je bila v letih 1994/95, v zadnjih letih v Sloveniji beležimo posamične uvožene primere bolezni, povezane z mednarodnimi potovanji. Zbolijo predvsem necepljeni in okužbo prenesejo na druge nezaščitene ljudi, posledica pa je lahko izbruh ošpic.

Okužimo se lahko že po 10 minutah v čakalnici s kužnim človekom in še 2 uri potem, ko ga ni več v prostoru.

In prav tega se bojimo v teh dnevih. O letošnjem prvem okuženem z ošpicami, v Srbiji okuženem cepljenem predšolskem otroku, smo poročali prejšnji četrtek, istega dne je z ošpicami okuženi oče svojega otroka spremljal na rednem pregledu na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana in tam prišel v stik s številnimi. Da bi kar najbolj omejili morebitno širjenje okužbe, so na kliniki poiskali vse ljudi, s katerimi je okuženi prišel v stik, takih je doslej 250. Starše so povprašali, ali je bil otrok cepljen ali ne, nato pa jih bodo bodisi cepili bodisi bodo prejeli zaščitna protitelesa.

Ogroženi so predvsem otroci, ki imajo zaradi zdravil zmanjšano imunost oz. prebolevajo bolezen, nosečnice, mlajši otroci, ki še niso cepljeni, in vsi, ki niso bili cepljeni, zlasti imunsko oslabeli. Za ošpicami lahko zbolijo tudi cepljeni otroci in odrasli, a potek bolezni je lažji.

Zdravila ni

Ošpice so zelo kužne, prenašajo se po zraku: okužimo se lahko že po desetih minutah navzočnosti v čakalnici s kužnim človekom in še dve uri potem, ko okuženega ni več v prostoru; ta je kužen že približno štiri dni pred pojavom izpuščaja in še tri dni po njem. Inkubacijska doba traja od pet do 21 dni. Torej lahko tisti, ki so bili v stiku z okuženim odraslim v začetku januarja, zbolijo še 25. januarja. Večina najverjetneje ne bo potrebovala dodatne obravnave, saj je v Sloveniji 90-odstotna precepljenost proti ošpicam. Zdravila ni, na voljo je le podporno zdravljenje, bolnik mora počivati in piti dovolj tekočine, da prepreči dehidracijo, antibiotiki so potrebni le pri bakterijskih zapletih, kot je vnetje srednjega ušesa ali pljučnica, pravijo na NIJZ.

Na pediatrični kliniki so imeli pred tremi leti primer, ko se je pri hospitaliziranem otroku naknadno izkazalo, da ima ošpice. Od njega se je nalezla medicinska sestra, ki je bila noseča, zaradi ošpic je otroka izgubila.