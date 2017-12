Najbolj brano: Prekletstvo Tičevega stanovanja

Mesec je najbolj zaznamovalo plemenito dejanje radovljiških gasilcev, ki so izjemno učinkovito in nesebično priskočili na pomoč svojim hrvaškim kolegom. Na seznam donatorjev opreme se je vpisalo kar 18 gasilskih društev, ki so tako dokazala, da srce zlahka zasenči politične spore.

