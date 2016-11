Najbogatejša Slovenca kmalu bogatejša še za 600 milijonov?

LJUBLJANA – Že nekaj tednov krožijo govorice, da najbogatejša Slovenca Samo in Iza Login prodajata družbo Outfit7. Po poročanju Financ naj bi šlo podjetje še do konca leta v roke kitajski družbi. Sklicujejo se na več virov iz sveta prevzemov in združitev, Loginova pa na vprašanja o prodaji ne odgovarjata.

Astronomske vsote

Zakoncema Login, ki ju je revija Manager uvrstila na sam vrh najbogatejših Slovencev, naj bi pri prodaji svetovala investicijska banka Goldman Sachs. Družba Outfit7 je ocenjena na milijardo evrov, Bloomberg pa je pisal, da bi bila transakcija vredna okoli 600 milijonov evrov. Če bi bila transakcija uspešna, bi bila to največja transakcija, v katero so bili vpleteni Slovenci, še poročajo.

Družba Outfit7 je najbolj znana po govorečem mačku Tomu. Aplikacija Talking Tom je namreč postala prava uspešnica, na svoje mobilnike si jo je preneslo že več kot pet milijard uporabnikov. Finance še poročajo, da je lansko leto Outfit7 na ravni skupine ustvaril 108 milijonov evrov prihodkov od prodaje in 80 milijonov evrov čistega dobička.