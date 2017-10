Naj vam vlak priložnosti ne uide

Po zadnjih podatkih so v Celovških dvorih na voljo samo še 3 poslovni prostori, ki so v soseski z 833 stanovanji izredna naložba v prihodnost. Rezervacija ni možna, prodaja bo potekala do prodaje zalog, ki so iz dneva v dan manjše.

Soseska za uspešno poslovno dejavnost

Veliko stanovalcev, izredna dostopnost lokacije in razvijajoča se okoliška infrastruktura namreč zagotavljajo, da bodo poslovne dejavnosti v tej soseski uspešne. Poslovni prostori se prodajajo v 3. gradbeni fazi, kar pomeni, da si jih kupec lahko uredi po svojih željah. Vanje so pripeljani inštalacijski priključki za ogrevano in hladno vodo, ogrevanje, kanalizacijo in električni dovodni kabel.

Poslovni prostori so zanimivi za različne dejavnosti – storitvene ali pisarniške, gostinske (nekateri imajo velike terase) in druge. Pripadajo jim tudi parkirna mesta v podzemnih garažah, kjer so na voljo tudi za obiskovalce. Poslovni prostori v treh etažah omogočajo udoben dostop, saj imajo neposreden vhod iz garaž v kletni del, ki je povezan s pritličjem.

Na voljo so že od 134.000 EUR (z DDV), cene so fiksne, je pa DUTB prvič ponudila tudi možnost najema s poznejšim odkupom. Kateri poslovni prostori so še vedno na voljo, lahko preverite tukaj, več informacij o prodajnem postopku pa vam je na voljo na tej povezavi.

Poslovni prostori so naprodaj po sistemu videno-kupljeno, izbrano enoto bo lahko kupil kupec, ki bo prvi pristopil k podpisu kupo-prodajne pogodbe in nato v skladu s pogoji izpolnil pogodbene obveznosti. Nakup poslovnih prostorov pa je možen tudi po t. i. sistemu »rent-to-own« (najem z odkupom).

Soseska Celovški dvori – soseska prihodnosti

V Celovških dvorih se zaradi števila stanovalcev torej odpira odlična poslovna priložnost za vse, ki se zanimate za poslovne prostore. Raznovrstne dejavnosti pa bodo obogatile infrastrukturo soseske in življenja vseh stanovalcev.

V bližnji okolici soseske, na sosednjem zemljišču ob Celovški cesti, se v prihodnosti obeta tudi sodobno nakupovalno središče z veliko ponudbo raznovrstnih storitev, kar bo soseski prineslo neprecenljivo dodano vrednost.

Razmišljate o nakupu?

Če razmišljate o nakupu poslovnega prostora ali stanovanja v Celovških dvorih, vabljeni na ogled. Termin za ogled si lahko vnaprej rezervirate in nepremičninski agenti si bodo vzeli čas le za vas. Ogledi so možni vsak dan med 9. in 17. uro, svoj termin pa lahko rezervirate na e-naslovu info@celovskidvori.euali telefonski številki 01/2800-863.