Naj pametni telefon ne pokvari božiča

Mobilni telefoni so v zadnjih letih postali pomembni življenjski sopotniki in marsikdo si življenja brez njih skorajda ne more predstavljati. Mnogi se od njih ne morejo ločiti niti med dopustom ali v prazničnem času. Huawei, ki je lani prodal več kot sto milijonov telefonov, njegovi izdelki in inovativne rešitve pa povezujejo že več kot tretjino svetovne populacije, se je odločil, da naredi korak naprej. Njegova praznična kampanja #BePresent opogumlja ljudi, naj v času praznikov odložijo telefon in preživijo ta poseben čas s tistimi, ki jih imajo radi. Kampanja pritegne pozornost z dejstvom, da so naprave, ki so sicer v naših življenjih nepogrešljive, v božičnem času odveč. Vsak izmed nas bi moral za božič svojo pozornost nameniti družini in prijateljem.

Zlatko in Rebeka Dremelj sta ga odložila

Ključni element kampanje #BePresent je televizijski oglas, v katerem se predstavijo tudi Huaweijevi globalni ambasadorji kot so poljska nogometna reprezentanca in nogometaš Bayern Müenchen Robert Lewandowski. V Sloveniji kampanjo #BePresent podpirajo popularna pevka Rebeka Dremelj, novinar in vloger Ciril Komotar, raper Zlatko, modna urednica Lorella Flego, lepotna blogerka Ajda Sitar in številni mediji.

Božič brez telefona

Youtube kanalu. Huaweijev televizijski oglas pripoveduje zgodbo o fantku, ki popolnoma sam z veliko navdušenostjo pričakuje božični večer, medtem ko je vsa njegova družina osredotočena na mobilne naprave. V nekem trenutku božično drevo pritegne pozornost vseh članov družine, ki odložijo telefone in se zberejo skupaj za nekaj najlepših trenutkov. Kampanja se odvija na televiziji, v medijih in na družabnih omrežjih v 26 državah srednje in vzhodne Evrope ter nordijske regije. V Sloveniji se je začela 28. novembra, celoten oglas pa si lahko ogledate na Huaweijevem uradnem

Huawei v družbi slavnih

Huawei je na letošnji lestvici stotih najboljših globalnih blagovnih znamk napredoval za 16 mest in je trenutno 72. S tem je Huawei že drugo leto zapored izboljšal svojo uvrstitev, po tem, ko je družba leta 2014 postala prva kitajska blagovna znamka, ki je bila prepoznana kot del izbora Best Global Brand.

Modri dirkač

svoj paradni model pametnega telefona P9 v modri barvi. Toda barva ni edina novost, kajti modri P9 ima tudi nekaj novih lastnosti, ki jih bodo uporabniki gotovo veseli. V vsakdanjem življenju se večina izmed nas ne more več ločiti od svojega pametnega telefona. Huawei je za vse, ki telefon uporablja kot stilsko dopolnitev, predstavil. Toda barva ni edina novost, kajti modri P9 ima tudi nekaj novih lastnosti, ki jih bodo uporabniki gotovo veseli.

Intenzivni uporabniki bodo veseli, da bodo modrega Huawei P9 lahko napolnili tudi do 40 odstotkov hitreje kot so bili sicer vajeni pri P9. Drugače povedano: deset minut polnjenja bo zagotovilo dovolj energije za celo uro igranja ali kar štiri ure pogovorov.

Uporabniški vmesnik pa se odziva tudi na ukaze, ki mu jih lahko podamo s členki prsta, namesto da bi morali večkrat tipkati.