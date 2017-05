Vse to smo nekdaj tlačili v nahrbtnik, ko smo si vzeli nekaj časa zase in jo mahnili v hribe ali na kolo. Ob tem pa skrbno pazili na vsak dodaten gram, ki ga bomo morali prenašati. A lahko marsikaj kar črtamo, vsaj če imamo pametni telefon. Ne le da lahko z njim delamo fotografije in snemamo krajše filmčke (čeprav pač ne tako kakovostnih kot z dobrim fotoaparatom), s pomočjo aplikacij jo lahko brez zemljevidov mahnemo na pot. Brez skrbi, da bi se morda izgubili. Hkrati so odličen vir idej, kje aktivno preživeti prosti dan.



1. Slovenija trails hiking and biking: kdor uživa v hribolazenju ali kolesarjenju ter si obenem želi odkriti kakšno zanimivost, potem vam bo ta aplikacija prišla nadvse prav. Združuje namreč več kot 300 pohodnih in kolesarskih poti po vsej Sloveniji ter podatke o namestitvah. Opis vsake spremljajo podatki, kot so dolžina, trajanje, zahtevnost, višinski profil, zanimivosti ob poti, ali je do družin prijazna. Poti pregledujemo na topografski karti, dodaten plus pa je tudi, da za to ne potrebujemo omrežne povezave. Če vključite GPS, pa vidite, koliko ste oddaljeni od hotela, na primer.



2. Monolit 2 Go: komur se dopade prejšnja aplikacija, a bi rad imel več informacij, je morda ta zanj primernejša. Vsebuje namreč še podrobnejše podatke o pohodniških in kolesarskih poteh. Orisane so učne poti, priljubljene obhodnice, kot so Slovenska transverzala, Evropska pešpot E6, Evropska pešpot E7, Via Alpina, Pot miru, Via Pomurje, ter priljubljene pohodniške poti, kot sta Pot spominov in tovarištva in Parenzana. Vse pregledujemo na podrobni topografski karti, ki jo lahko shranite, da lahko do nje dostopate, tudi ko ni omrežne povezave. Iščete lahko glede na določeno območje ali glede na filtre, kot so dolžina, krožne poti in drugo. V bazo vsak mesec dodajo 20 novih poti. A je ta aplikacija plačljiva z 9,9 evra.



3. Gorski vodnik: ljubitelji gora so nekdaj brskali po planinskih knjižicah, s prstom drsali po zemljevidih, v hribe pa jemali knjižico za žige. Zdaj lahko tako rekoč vse to zamenjate z aplikacijo Gorski vodnik, ki vsebuje seznam vrhov in poti do njih, za orientacijo pa poskrbijo zemljevidi s potmi in prikazovanjem lokacije uporabnika v realnem času. Začrtate si lahko tudi izhodišče in cilj. Aplikacija omogoča spremljanje višinske razlike, predviden čas, v katerem boste dosegli cilj, zabeležen pa je tudi predviden čas sončnega zahoda, da boste še pravočasno končali turo. Seveda ne manjkata ne kompas ne planinska knjižica, v katero beležite osvojene vrhove, čeprav slednje že avtomatično zaznači vaša GPS-lokacija. Na voljo sta tudi uporabni bližnjici za vremensko napoved za gorski svet in za klic na pomoč.



4. Slovenia Top 100: v tej aplikaciji je zajet izbor najzanimivejših turističnih znamenitosti Slovenije. Uporabnik lahko v vsakem trenutku pogleda, katera je v njegovi bližini. Vsako znamenitost spremljajo opis, prikaz na zemljevidu z možnostjo izrisa poti od trenutne lokacije uporabnika do znamenitosti ter možnost vpogleda v lokalno turistično ponudbo, skupaj s kontaktnimi podatki, kot sta telefon in spletna stran. Da vas prepričajo v obisk, pa je vse obogateno s fotografijami.



5. Navigacijske aplikacije: včasih vam lahko preglavice povzroča že, kako od doma do izhodišča izleta. Pri tem vam na pomoč priskočijo mobilne aplikacije navigacije, izbirate pa lahko v morju podobnih. Med bolj priljubljenimi sta morda HERE we go ali pa Maps.me, pri kateri ne potrebujete dostopa do spleta.