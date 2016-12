Nagrajenemu lovcu očitajo ponarejanje

BRASLOVČE – Lovci Lovske družine (LD) Braslovče letos praznujejo 70 let delovanja. V Domu kulture so zato pripravili slavnostno akademijo in nekaterim zaslužnim članom na njej podelili odlikovanja in priznanja. Med drugim so drugo najvišje priznanje, srebrnega jereba, podelili Janezu Šumaku, aktualnemu predsedniku LD Braslovče, predsedniku Lovsko-kinološke zveze Celje in hkrati mednarodnemu sodniku Kinološke zveze Slovenije (KZL).



»Brez komentarja,« je k novici, objavljeni v Občinskem informatorju, pripisal anonimni član zelene bratovščine, ki je v naše uredništvo poslal kup obtožb, te so romale tudi na policijo, tožilstvo, KZL in celo na Inšpektorat za lovstvo in ribištvo. Lovci LD Braslovče (tako so se podpisali) pa so zaskrbljeni, ker Šumak zaseda vodilne položaje, in to kljub temu, da naj bi v preteklosti večkrat zavestno kršil pravila zveze. »Že leta 2013 je Šumaka zaradi tega obravnavala disciplinska komisija LD Braslovče in mu očitala, da je ponaredil javne listine, s tem pa zavedel organe LD. Izrečena mu je bila tudi kazen. Sicer mila, a vendar kazen,« navajajo lovci. In še, da je tudi Komisija za izobraževanje in izpite pri KZS lani ugotovila, da je Šumak potvarjal dokumente pri pridobitvi izpita za ocenjevanje zunanjosti psov, ki ga je opravljal leta 2012, zato so predlagali, da sodelovanje z njim prekinejo. »Sum nekorektnosti delovanja se je pokazal pri tekmovanju psov krvosledcev,« je še pisalo v anonimki.

