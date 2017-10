Nagrada so svetleče oči revežev

V petek, 6. oktobra, bo znano, kdo je prejemnik letošnje Nobelove nagrade za mir. Desetega decembra, na obletnico smrti Alfreda Nobela, mu bo Nobelov komite ob prisotnosti kralja Haralda V. v Oslu izročil diplomo, medaljo in ček za približno milijonov evrov. Malgaši in Slovenci skupaj držimo pesti, da jo bo naposled prejel naš misijonar na Madagaskarju Pedro Opeka.

Pedro Opeka ostaja skromen. »Veliko je kandidatov, konkurenca je močna, meni pa so malgaški reveži najbolj pomembno nagrado že podelili. Pravzaprav sem jih deležen vsak dan, ko se njihove temne oči svetijo od veselja, da v naši skupnosti Akamasoa – Dobri prijatelji lahko živijo človeka dostojno življenje.«



Postopek za izbiro Nobelovega nagrajenca traja osem mesecev. Začne se 31. januarja, ki je zadnji rok za prijave, februarja in marca pripravijo ožji izbor, od marca do avgusta podajo svoje mnenje še domači in tuji svetovalci, najpozneje oktobra pa komite sprejme odločitev.

Lani je Nobelovo nagrado za mir prejel predsednik Kolumbije Juan Manuel Santos za mirovna prizadevanja v državljanski vojni, ki traja že več kot 50 let. Kdo so letošnji kandidati, je seveda skrivnost, ki jo lahko razkrijejo šele po 50 letih. Sporočili so le, da so prejeli 215 prijav za posameznike in 103 za organizacije. To je za lanskim rekordnim številom prijav druga največja številka. Kandidaturo javnosti včasih razkrije predlagatelj sam, zato se v medijih pojavljajo številne špekulacije. Na spletu lahko preberemo, da bo Nobelovo nagrado za mir dobil ameriški predsednik Donald Trump ...

Usode in dosežki Nobelovih nagrajencev za mir so zelo raznoliki. Predsednik Kolumbije Juan Manuel Santos do danes še ni končal državljanske vojne, kitajskemu nagrajencu iz leta 2010 Liu Xiaoboju pa nagrade niso mogli vročiti, ker je letos umrl za posledicami prestajanja zaporne kazni.

Delo in zasluge Pedra Opeke, ki bo prihodnje leto praznoval 70 let, so na dlani. Življenje je posvetil pomoči revnim na Madagaskarju, kjer živi že od 22. leta. Ustanovil je skupnost Akamasoa – Dobri prijatelji in pomagal več sto tisoč revežem. Dejavnost širijo po Madagaskarju, skrbijo za prehrano, zaposlitev, zdravniško pomoč, izobraževanje in postavljajo objekte. Opeka je bil že večkrat nominiran za Nobelovo nagrado za mir. Napisal je osem knjig, zadnja z naslovom Uprite se bo v slovenščini izšla pri Mohorjevi družbi.