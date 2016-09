Nadzorniki Darsa plenili vozniška dovoljenja, Evropska komisija pa se ne strinja

LJUBLJANA – Nekateri italijanski krajevni mediji in politiki so v preteklih tednih dvignili precej prahu, potem ko so se italijanski vozniki pritožili, da so jim zaradi vožnje brez vinjete v Sloveniji cestninski nadzorniki Darsa odvzeli vozniško dovoljenje in dokumente vozila, poroča Primorski dnevnik. Avtomobilisti, zlasti en Goričan in ena Tržačanka, sta bila nezadovoljna, saj sta mnenja, da je bil ukrep glede na storjene prekrške neprimerno strog. Po jasnejše odgovore so se obrnili tako na Evropsko komisijo kot na Dars, odgovori, ki so jih dobili, pa so bili precej različni.

Evropska komisija: Odvzem ni upravičen

V odgovoru urada evropske komisarke za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Vere Jourove evroposlanki iz FJK Isabelli De Monte je bilo zapisano, »da odvzem osebne izkaznice ali dokumentov vozila tujih državljanov, ki se v Sloveniji peljejo po avtocesti brez vinjete, ni upravičljiva, saj je v tujini neplačane globe mogoče unovčiti tudi v drugih državah. Evropska komisija je tako izrazila dvome, da je odvzem dokumentov upravičeno dejanje, hkrati pa zapisala, da »ni seznanjena s tem, da bi Slovenija sistemsko kršila evropsko pravo«.

Dars: nadzorniki ravnajo v skladu z zakonom

Pri Darsu pa menijo drugače: na vprašanje Primorskega dnevnika so namreč odgovorili, da nadzorniki glede izdajanja glob zaradi vožnje brez vinjete ravnajo povsem v skladu z zakonom o prekrških RS. Cestninski nadzorniki Darsa imajo namreč glede izterjevanja glob zakonsko enak status prekrškovnega organa kot slovenska policija in Furs. Če sumijo, da se bo storilec med postopkom o prekršku ali do izvršitve odločbe skril ali odšel neznano kam ali v tujino, pa imajo uradne osebe pooblastilo, da s sklepom odločijo, da se voznikom »začasno vzamejo potna listina, vozniško dovoljenje, dokumenti vozila, prevozne listine ali drugi dokumenti, ki spremljajo blago, vrednostni papirji, prevozna sredstva ali druge premičnine, ki jih ima pri sebi, ne glede na to, ali je njihov lastnik ali ne« (na podlagi 2011. člena zakona o prekrških). Takšen začasni odvzem lahko traja največ šest mesecev in se lahko s sklepom podaljša še za največ šest mesecev.