Nad nasilne šolarje policija in CSD

PIŠTOLE IN NOŽI

CELJE – Minuli teden so šestošolci celjske II. osnovne šole, ki jo v kraju ob Savinji še vedno imenujejo Šlandrova, odigrali gledališko igro za nekatere celjske otroke, skupaj z Božičkom naj bi pričarali pravljično popoldne mlajšemu naraščaju. A še najbolj intriganten je bil naslov predstave oziroma gledališke igre Ali sem res poreden? Za nastopajoče tega ni mogoče ugotoviti, za njihove sošolke in sošolce iz višjih razredov pa je to zgolj retorično vprašanje.

Oktobra smo namreč že poročali o ustrahovanju in tepežkanju na tej šoli, sodu pa je izbil dno dogodek, po katerem je posredovala celjska policija: kot je pozneje poročala Milena Trbulin s Policijske uprave Celje, je devetošolec v šolo prinesel pištolo: »Ugotovljeno je bilo, da je šlo za airsoft pištolo, s katero je učenec zadel dva osnovnošolca.« Pištolo so zasegli, v tem primeru so tudi podali kazensko ovadbo zaradi povzročitve splošne nevarnosti, med celjskimi starši pa je ta dogodek odprl pandorino skrinjico.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«