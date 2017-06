Nad Jadranom nevihta, ki so jo označili za pošastno

LJUBLJANA – Pred nami je teden sončnega vremena, a vremenoslovci vseeno opozarjajo, da bo obstajajo možnost krajevnih padavin.

Jutranje meritve kažejo, da nevihte danes popoldne grozijo predvsem zahodnemu delu Slovenije, jutri pa se lahko čez dan razširijo po vsej Sloveniji. Danes nevihte napovedujejo tudi za soboto. Pojavljale naj bi se predvsem v severozahodnem in severovzhodnem delu države.

Hude nevihte pa so včeraj zajele že naše sosednje države. Na facebook strani neurje.si so tako poročali o »pošasti« nad Jesolom, v Italiji. Supercelična nevihta je zajela tudi hrvaško morje zahodno od Zadra.

Na tej strani so se pojavile tudi čudovite fotografije strel in grmenja, ki so jih posneli v Velenju in Dravogradu.