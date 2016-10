Na Zelenici podirajo žičničarske naprave

TRŽIČ – V Tržiču so na svojo smučarsko zgodovino še kako ponosni. Čeprav je njihov legendarni someščan Bojan Križaj pred skoraj tremi desetletji odložil tekmovalne elanke v kot, znajo Tržičani še danes ponosno pripomniti, da brez tržiške tudi slovenske smučarije ne bi bilo. Tako kot Križajeva je tudi veliko drugih tržiških smučarskih zgodb, tesno povezanih s smučiščem Zelenica, stisnjenim v sam rob naše države, saj je od tod do meje z Avstrijo le kratka pot. Tisti, ki so kdaj smučali tam gor, so se zdajle verjetno nostalgično nasmehnili, saj se jim v spominu bržčas pričara nadvse počasna vožnja z žičnicami, ki jih je premogla Zelenica. Te so zadnjič pognali leta 2012. Pred kratkim so jih, po štirih letih samote, začeli odstranjevati. In to brez medijske pozornosti, tako značilne za preostale tržiške projekte.



»Že pred meseci smo odstranili vlečnico Ciciban, ki so jo uničila padajoča drevesa. Trenutno poteka odstranjevanje vlečnice Triangel. Tudi ta je bila prestara, hkrati pa je kazila podobo Zelenice. Prihodnje leto nameravamo odstraniti še sedežnico,« je dogajanje na Zelenici, kjer začetki smučarije segajo v 60. leta minulega stoletja, opisal tržiški župan Borut Sajovic. Dodal je, da bodo za rušenje odsluženih naprav porabili kakih 20 tisočakov iz občinskega proračuna, približno toliko sredstev pa bodo namenili tudi za nakup nove, 200 metrov dolge vlečnice za potrebe Gorniškega učnega centra Zelenica.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.