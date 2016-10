Na vzglavje čakala 50 dni

Nakup je lahko pravi podvig. Če kupuješ pohištvo, moraš najprej premeriti stanovanje, izbrati ustrezen kos, ga naročiti v trgovini, čakati na dostavo, pri čemer se moraš vnaprej dogovoriti, da ti ga pritovorijo v stanovanje, in ne le do vhodnih vrat, nato pa sledi še montaža. Že če gre vse gladko, je to kar projekt. Če pa se kje zaplete, se lahko začne prava odisejada. Vsak pozna koga, ki je izgubljal živce med postopkom reklamacije, ali pa je to doživljal na lastni koži.



Na forumih se najde polno opisov, kaj vse so potrošniki doživljali ob reklamaciji, denimo, poškodovanega kosa pohištva, manjkajočih delov, umazanega tekstila. Ko človek kupi omaro, ki ima luknjo, kjer je ne bi smela imeti, in manjka še kup vijakov, v trgovini pa mu mrtvo hladno odvrnejo, da oni niso nič krivi, češ da se napaka ni zgodila pri njih, zlahka izgubi živce. Ko se umiri, se začnejo klicarjenje, dopisovanje, razlaganje, iskanje pravega sogovornika, čakanje na odgovor.

