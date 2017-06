»Na vrhuncu sezone je trgovec mojo zelenjavo zavrnil«

Koliko zelenjave v Sloveniji pridelate kmetje na Obali?



Pridelujemo jo na približno 250 hektarjih površin. V naši zadrugi Agraria Koper je 150 članov, aktivnih pridelovalcev je 55. Skupno člani pridelamo slabih 2000 ton na leto.



Klima je ugodna.



Po eni strani smo na Obali v prednosti, saj zaradi mile ugodne klime zelenjavo pridelujemo vse leto, po drugi pa imamo nekaj jesensko-zimskih kultur, denimo koromač, cikorijo, radiče, ki so lahke rastline in z njimi ne povečujemo proizvodnje v tonah. Obalni zelenjadarji sicer pridelujemo 34 vrst zelenjave: zelo malo pridelamo krompirja, čebule in drugih korenovk, zato smo še posebno ponosni na količine pridelave.



Koliko kmetij se preživlja izključno s pridelavo zelenjave?



Malo, le pet. Mi smo se specializirali za pridelavo zelenjave, tako da nimamo nobenih živali niti vinograda, slednje je sicer tradicionalna, običajna kombinacija z zelenjavo. Pol hektarja oljčnika je bolj za domače potrebe. Naj povem tudi to, da je zelenjava izjemno zahtevna panoga. Kljub tehnologiji in mehanizaciji je še vedno veliko ročnega dela, pogosto na vročini pod žgočim soncem, vendar je pridelana z ljubeznijo.



Kolikšna je samooskrba z zelenjavo v Sloveniji?



Okoli 35-odstotna, a se mi zdi, da je pridelamo še manj, saj so tu zajeti tudi vrtičkarji, ki pridelujejo zase, se pravi netržno zelenjavo.

