Na vratih so ga pozdravili medvedi

SODRAŽICA – »Tega se ne da več zdržati. V Žimaricah in okolici ni miru pred medvedi, ki neusmiljeno pobirajo jesenske pridelke. Ondan jih je sosed zalotil v vasi, ob njivi s silažno koruzo, ki je kljub suši kazala dober donos. Vprašal me je, kaj naj naredi. Vedel je, da nič, le potarnal je in se tako potolažil,« je pripovedoval Brane Benčina iz Žimaric in dodal, da jih nelagodje prevzema predvsem zato, ker si država misli in ravna nekako takole: molčite, trpite in bivajte z medvedom.

Ne le Brane in sosedi, tudi drugi kmetje so ob letošnje posevke. Kar je pustila suša, so pospravili medvedi, ki so jim predpisi umaknili hrano iz mrhovišč. Sestradani brez strahu lomastijo čez drn in strn in jim je prav malo mar za ljudi, ki se srečanju z njimi seveda na daleč izogibajo, sploh kadar gre za medvedke z mladiči. Tudi šolarje v občinah od Turjaka do Kolpe že vrsto let prevažajo organizirano do stavb učenosti.

Do soseda si ne upajo peš

Medvedi se množijo kot gobe, neko ravnovesje je treba narediti. Nihče več ne govori o varnosti.

»Nad hišo, kjer je najprej dvesto metrov podrasti, višje pa gozd, ki je prekril nekdanje košenice, stalno biva medvedka z mladičema.

