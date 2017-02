Na svojo 130-letnico je najbolj ponosen

Povabilo v dnevno sobo pri Francu Belšaku na Stari Gori nad Vidmom ob Ščavnici pomeni povabilo v njegove delovne prostore. Ti obsegajo delavnico in prostorno garažo, v kateri je precej na tesnem del njegove bogate zbirke delovnih strojev. Petinsedemdesetletni gospod Franc je izučeni avtomehanik in vse te naprave pozna do obisti. Zna jih popraviti, če je treba, in spraviti v pogon. Bolj kot nove tehnološke čudeže ceni njihove sopihajoče litoželezne predhodnike.



»Pri nas na Stari Gori imamo društvo Oldtajmer, krivec za to pa sem jaz,« prizna šegavi mojster. »Svojega prvega oldtajmerja, torej traktor, starejši od 30 let, sem si naredil kar sam: sestavil sem ga iz delov nemškega deutza in ameriškega allis chalmersa. Drugega sem predelal na lesni plin,« se pohvali. Oba sta v dokaz teh besed še v zbirki.



Kadar si vzame čas ali ob razstavah, svoje traktorje in mlatilnico tudi še požene in zapelje naokoli. »S štirimi,« pravi, »bi lahko še vedno oral ali mlatil, ker imajo, tako kot nekoč vsi traktorji, jermenice za pogon mlatilnice, žage in drugih naprav!«

