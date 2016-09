Na stranišče samo med uradnimi urami

Uradniki ga na stranišče ne bi spustili kar tako, tja lahko gre samo v času uradnih ur: ponedeljek, sreda, petek – po urniku ne glede na to, da je vložišče dostopno vsem, vsak delovni dan. Foto: Moni Černe

PIRAN – Pirančan Al Smith, 59-letni nekdanji policist PP Portorož, rojen kot Bojan Jalšovec, je po kalvariji, v katero ga je pahnilo pomanjkanje sredstev za preživetje, ostal brez nujnega, tistega, kar ljudje potrebujemo za goli obstoj. »Zaposlitve ali dela nimam,« pove sogovornik, ki od ponedeljka dopoldne gladovno stavka na betonskih tleh pred vhodom v Občino Piran. Hrano zavrača, ker potrebuje prijavo stalnega prebivališča, da bi si lahko posledično uredil status iskalca zaposlitve, zdravstveno zavarovanje... streho nad glavo in delo, da bo preživel.



Zdravstvenih zadržkov za zaposlitev nima, ima V. stopnjo izobrazbe, brezdomec je v lastni državi, z dvema torbama, v katerih je njegovih 59 let življenja. V iskanju spodobnega življenja se je z družino selil 47-krat, njegov sin je zamenjal 11 šol. Z ženo Marianne (55) sta v ločitvenem postopku, edini sin (30) s svojo družino živi in dela na Nizozemskem.

