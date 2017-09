Na Šrilanki stregli pršut, potico in šmorn

MANŽAN – Lahko bi rekli, da ima Slovenija srečo, da je ugledni šrilanški poslovnež Sanath Ukwatte sprejel povabilo, da na Šrilanki kot generalni častni konzul zastopa Slovenijo. Kot pravi, je Slovenija njegov drugi dom. Vanjo se je zaljubil na prvi pogled in v najlepši luči jo želi predstaviti tudi sodržavljanom, prijateljem, poslovnežem, diplomatom, tako na Šrilanki kot po svetu, saj veliko potuje. Vsaki dve leti v čast Slovenije priredi slavnostno večerjo. Udeležilo se je je skoraj 500 gostov. Med njimi je bilo več ministrov šrilanške vlade, guverner banke, poveljnik mornarice, vodstvo policijskih sil na Šrilanki, domala vsi veleposlaniki držav s sedežem na Šrilanki, častni konzuli, številni poslovneži, veliko je bilo ljudi iz sveta zabave in filma, prireditev pa je spremljalo tudi veliko novinarjev, ki so širili glas o Sloveniji.

Odziv na prireditev, ki je bila uspešna promocija Slovenije, je bil velik.

»Ko pripravimo slovensko prireditev na Šrilanki, se imamo lepo, pripravlja se odlična hrana in pijemo odlična slovenska vina in od tega ne odstopamo,« je suveren Sanath Ukwate, ko odgovarja na vprašanje, kako mu uspe privabiti toliko zanimivih in pomembnih gostov. Da se na gala večerji postreže s kakovostnimi slovenskimi pridelki in proizvodi, sta zaslužna tudi Tatjana in Mitja Butul, ki sta na Šrilanki našla svoj drugi dom in z veseljem priskočita na pomoč ob prireditvah, na katerih se pomovira Slovenija. Tako so tudi z njuno pomočjo tja izvozili slovenska vina, tokrat malvazijo in cuvée cabernet sauvignon in merlot iz koprskega okoliša ter penino iz Radgonskih goric. Prvič so na Šrilanko izvozili tudi žganje, in sicer tropinovec iz malvazije. Brez izjemnih slovenskih surovin, kot so sir tolminc, kraški pršut, oljčno olje z Domačije Butul, od koder so izvozili tudi marmelade in vinske želeje, zelišča in zeliščne čaje, koruzno moko, nekaj kilogramov ajde in med iz Manžana, ni šlo. Tja so romali tudi istrski tartufi in doma pripravljeni istrski fuži. Ja, tona slovenskih proizvodov je potovala z letalom, in to je bila odlična osnova za pripravo jedilnika.

Butulova sta stopila v stik z izjemnim slovenskim chefom Mojmirjem Šiftarjem iz kranjskogorskega hotela Skipass, ki kljub mladosti zagotovo spada prav v vrh naših kuharskih mojstrov. Je aktualni polfinalist tekmovanja S. Pellegrino Young Chef 2018, sicer pa ima za seboj odmevne uspehe na številnih kulinaričnih tekmovanjih, tudi kot nekdanji kapetan slovenske mladinske kuharske reprezentance. Čaj je njegova najljubša sestavina in zvezda njegove knjige 44 odtenkov čaja, zato ni bilo težko prepričati gostitelja Sanatha Ukwatteja, tudi lastnika hotela Mount Lavinija, da mu prepusti dirigentsko palico skoraj 100-članske kuharske ekipe.

Jedilnik je bil odsev sposobnosti in drznosti mladega mojstra. Prekajeno belo ribo s polento je začinil s peno iz hrena, rumenoplavutemu tunu je ob limoni dodal vinski žele iz malvazije in ga posul s popečeno čebulo. Piščančjim pralinam je dodal pražene lešnike, mladi rdeči pesi mladi sir in liste rdeče pese. Praženo cvetačo in šparglje so postregli v čajnikih in skodelicah za kapučino. Za vroče kanapeje je pripravil paradižnike z vrtnimi zelišči, ajdovo kašo z gobami, staranim tolminskim sirom in gorskimi zelišči, svinjsko potrebuševino z repo in praženimi jabolki. Poleg postojank, kjer so rezali kraški pršut in uživali ob okusih marmelad z Domačije Butul, ki so jih postregli ob siru tolminc ter različnih kruhih in istrskem oljčnem olju, so po Mojmirjevem receptu postregli z marinirano jagnjetino z zeleno tapenado, ribi na žaru so dodali matevža in granatno jabolko, istrske črne tartufe so sproti rezali na istrske fuže, marinirano zelenjavo na žaru so prelili z istrskim oljčnim oljem in balzamičnim kisom. Za konec so se posladkali še s šmornom.

1 tono slovenskih proizvodov so poslali na Šrilanko, jedilnik, ki ga je sestavil Mojmir Šiftar, pa je očaral vse goste.

Odziv na prireditev, ki je bila uspešna promocija Slovenije, je bil velik. Tudi temu dejstvu velja pripisati že prva povpraševanja za obisk tako posameznikov kot skupin v Sloveniji, prvi večji že to jesen. Izkazano je zanimanje za uvoz kontejnerja istrskega oljčnega olja, slovenskih vin, pogovori so stekli tudi o poslovnem sodelovanju, prvič je mogoče opaziti tudi odziv nekaterih slovenskih podjetij in združenj, da bi okrepili poslovno sodelovanje s Šrilanko. Po zaslugi častnega konzula Sanatha Ukwateja, ki se že več kot desetletje trudi, da bi se to zgodilo, in dobrih kontaktov zakoncev Butul je to mogoče tudi kmalu izpeljati.



Zgodba o Melaniji in papežu Mojmir je pripravil tudi Prešernove čokoladne fige, spekli so tudi 20-metrsko potico in ji dodali zgodbico o Melanii Trump in papežu Frančišku. Na osrednjem prostoru, kjer so prisotne nagovorili veleposlanik Slovenije v New Delhiju Jože Drofenik, šrilanški minister Tilak Marapana ter generalni častni konzul Sanath Ukwatte, so se ves čas na velikem zaslonu vrteli videoposnetki iz vseh slovenskih regij.