Na sporedu burna noč in še eno opozorilo

Novo opozorilo (ob 21. uri):



»Po podatkih Agencije za okolje RS reke v osrednji, jugovzhodni in vzhodni Sloveniji naraščajo. Reka Mirna je presegla opozorilni pretok in se začela razlivati ob strugi. Ponoči in v soboto zjutraj bodo reke zlasti v osrednji, jugovzhodni in vzhodni Sloveniji še naraščale. Manjše reke lahko poplavijo na območjih vsakoletnih poplav. Reka Ljubljanica se bo začela ponovno razlivati na običajnih mestih na Ljubljanskem barju. V soboto bo v poplavila tudi reka Krka, predvidoma na območjih vsakoletnih poplav.«