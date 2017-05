Na sodišču premagal NLB, zdaj bodo drago plačali

LJUBLJANA – Novi fiasko NLB. Kot kaže, jim je spodrsnilo pri odpovedi enemu od direktorjev. Zaradi »proceduralnih« napak pri odpovedi, ga bo banka morala ponovno zaposliti in izplačati tudi plače od maja 2013.

Delo poroča, da bo moral NLB globoko seči v žep, potem ko so leta 2013 odpustili direktorja svoje gorenjske podružnice. Po njihovem izračunu bi vrnitev plač od maja 2013 znesla okoli 200.000 evrov. Odpuščeni Dušan Šuštar je namreč prejemal osnovno plačo 4191 evrov, banka pa mu mora vrniti znesek vseh plač od odpovedi delovnega razmerja s pripadajočimi dodatki ter vse regrese, skupaj z zamudnimi obrestmi. In ga seveda vnovič zaposliti.

Spomnimo, nekdanjega šefa gorenjske podružnice je s tega delovnega mesta na mesto svetovalca področja premestila uprava NLB pod vodstvom Boža Jašoviča in jeseni 2012 proti njemu vložila kazensko ovadbo. Marca naslednje leto je sledila še odpoved delovnega razmerja. Šuštar se je pritožil na delovno sodišče in uspel. Sodišče je namreč odločilo, da bi mu morala banka odpoved podati v 30 dneh po ovadbi, to pa je storila šele po pol leta. Odpoved je bila torej na prvi stopnji razveljavljena zaradi procesnih napak. NLB se je obrnil še na višje sodišče, a neuspešno.

Proti Šuštarju sicer vzporedno teče kazenski postopek, v katerem mu banka očita, da je zlorabil položaj, preslepil upravo in NLB oškodoval za 2,7 milijona evrov.

Banka vztraja pri svojem in je zahtevala revizijo postopka.