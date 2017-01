Na socialni podpori obdavčen za 55.000 evrov

LJUBLJANA – Šestintridesetletni Igor Zupančič, po izobrazbi kuhar, je prijavljen na zavodu za zaposlovanje v območni enoti Ljubljana že od leta 2009. Njegova mati Rozalija Zupančič, upokojena od leta 2013, je bila v času inšpekcijskega nadzora stalno prijavljena v občini Trbovlje, a ne v skupnem gospodinjstvu z njim, ampak sama. Sicer ima še enega otroka, starejši Damjan ima družino in ravno tako živi samostojno.



Pisalo se je leto 2007, ko sta Igor in njegov brat prodala stanovanje v Dravljah ter materi, ki je vse življenje skrbela za njiju, izročila v dar 30.000 evrov, od tega Igor 20.000, Damjan pa preostanek. Nič takega, česar ne bi naredil marsikateri potomec.



Rozalija, ki živi še kako skromno in preudarno, tega denarja do danes ni zapravila. Hrani ga, tako se je odločila že pred petimi leti, za nakup kakšne parcele, zemlje ali bajtice, ki da ji bo v jeseni življenja v radost in veselje. Znesek za parcelo seveda ni velik in njeno čakanje ter iskanje prav zato še traja, upanje, da bo nekoč imela kos lastne zemlje, pa tudi. »Želim si, da mi sinova tega denarja nikoli ne bi dala,« pa zdaj v hudih skrbeh poudarja mati, »saj se je davčna na njiju spravila kot na največja tajkuna ali zločinca brez dokazov ali trdne osnove«.

