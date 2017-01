Na silvestrovo še 1500. na Gospodični

GABRJE – Zadnji dan lanskega leta, ura je bila okoli dveh popoldne, je 57-letni Franci Plantan iz Gabrja dosegel svoj cilj: v samo enem letu se je od Šumečega potoka peš do Gospodične, gre za slabe štiri kilometre poti s 400 metri razlike v nadmorski višini, povzpel kar 1500-krat, kar pomeni, da je moral pot pod noge vzeti štiri- ali petkrat na dan.



Franci se je hribolaštvu predal z razlogom, hoja ga je namreč vrnila v življenje. Na pragu polnoletnosti je zbolel, telo je hiralo, zdravniki niso vedeli, kaj mu je, hoteli so ga celo invalidsko upokojiti, in po številnih preiskavah po bolnišnicah so šele v vojski ugotovili vzrok vse slabšega počutja, ta je tičal v uničeni ščitnici. Od takrat je sicer odvisen od zdravil, a Franci si je še kako dobro vtisnil v spomin besede zdravnika, ki mu je zabičal, da mora biti čim več na svežem zraku.



Najbolj zvest Gorjancem



Pred dobrimi tremi desetletji mu je prijatelj Ciril Hudoklin predlagal, da bi šla skupaj v hribe, v Kamniške Alpe. Šel je s strahom, a spoznal, kako na njegovo dušo in telo vplivajo svež gorski zrak, narava in gibanje. Pridružil se je planinskemu društvu, pa Klubu gorjanskih škratov in gospodičen, druščini ljubiteljev Gorjancev in zdravega načina življenja. Prehodil je že skoraj vse slovenske vršace, osvojil slovensko planinsko transverzalo, se na Triglav pred petimi leti odpravil celo peš od doma. A najbolj je zvest domačim goram, Gorjancem, kjer si vsakodnevno zbistri duha, poživi telo in se naužije svežega zraka, najboljši recept torej za dobro počutje. Ob tem pa Franci ne pozabi omeniti pomena zdrave prehrane, že pred leti se je namreč odpovedal mesu, jajcem in mleku, od takrat se je njegovo počutje bistveno izboljšalo. Njegova prehrana temelji na stročnicah, žitaricah in drugi zelenjavi ter sadju, kuha pa si sam, in to običajno že pred odhodom v službo.

Sem pa gledal, da za zadnja dva meseca nisem pustil preveč, saj je bila pot zadnje tedne še kako drsna in blatna.

»Res sem si v začetku leta postavil cilj, da bom leta 2016 opravil 1500 vzponov, kar je zelo veliko. Sem pa gledal, da za zadnja dva meseca nisem pustil preveč, saj je bila pot zadnje tedne še kako drsna in blatna. Ker sem že prej opravil večino vzponov, sem jih lahko zadnji teden nekaj manj, da se je izšlo. Sem pa res utrujen, telo je bilo kar preobremenjeno in trenutno nimam novega cilja, zdaj obiskujem Gospodično brez obveznosti, ko le imam čas,« je zadovoljen Franci. Seveda njegove vzpone do planinske koče beleži elektronska vpisna knjiga PeakCheck.



Samo en dan počitka



Le en dan se je lani zgodilo, da se ni odpravil do Gospodične, ki je znana tudi po studencu s pomlajevalno močjo, sicer pa je bil aktivnejši med vikendi, ko ni imel službe, njegov rekord pa je 12 vzponov na Gorjance v enem dnevu, kar je pomenilo, da se je moral po gozdnih stezah odpraviti še pred jutranjim svitom, zadnji vzpon pa je, kot že ničkolikokrat, opravil v temi, z baterijo. A poudari, da se vsakič, ko se vrne v dolino, ustavi doma, vzame kak zdrav prigrizek in vodo, pa znova zagrize v hrib.



In medvedi? »Še nikoli nisem nobenega srečal. Moramo se zavedati, da so ti gozdovi njihov dom, zato se moramo temu primerno vesti. Sem pa ravno pred kratkim srečal divje prašiče. Direktno name so šli, zato sem začel žvižgati in utripati z baterijo, pa so le krog naredili in šli naprej. V takšnih primerih res ne smeš izzivati,« svetuje dobri poznavalec Gorjancev, ki prizna, da je bil njegov cilj res prenaporen, zato zdaj ne pretirava. »Ne morem sam sebe prehitevati,« se nasmehne.