Na referendum zaradi kamnoloma

VINTARJEVEC – »Ne vem, zakaj delajo tak halo? Mi bi radi samo delali,« se, ko je primer kamnoloma Kožlivc v kraju Vintarjevec, ki je od Šmartnega pri Litiji oddaljen dobre štiri kilometre, prišel tako daleč, da bo o njegovi usodi 24. septembra letos na referendumu odločalo nekaj več kot 400 prebivalcev Krajevne skupnosti Vintarjevec, sprašuje podjetnik Marjan Šuštar. Ta je lastnik zemljišča, na katerem poleg družinske hiše stoji kamnolom. Slednjega bi rad seveda Šuštar izkoriščal za poslovne namene, pri čemer pa se že vse od začetka, ko so bili z njegovimi načrti seznanjeni krajani, sooča z njihovim nasprotovanjem.

Pomisleke ima samo tisti človek, ki nima nič za delati.

»Ljudje so proti,« nam tako razloži Tomaž Brus, pobudnik civilne iniciative. »Ko bo enkrat dobil uporabno dovoljenje, kdo ga bo lahko ustavil?« nadaljuje in našteva, kaj vse za seboj lahko potegne delujoči kamnolom. Na eni strani bi se po dolini zaradi dejavnosti začel širiti prah. Prašna ne bi bila le vsa krma za živali, ampak bi se mikrodelci usedli tudi v pljuča posameznikov. Poleg tega bi bila, kot razlaga, precej bolj obremenjena cesta, ki vodi v kraj in do kamnoloma. Po njej se ne bo več mogoče v miru sprehajati. V nevarnosti bodo otroci, mame z vozički in varovanci Doma Tisje. »Ko bo tukaj peljalo veliko tovornjakov, le kdo si bo upal na cesto?« se še sprašuje. Ob vsem pa, kot še meni, ne gre prezreti, da bo uničena narava, saj bi v prihodnosti lahko »šel cel hrib«. Investitor načrtuje, da bi se po končanem odkopavanju ravno površino usposobilo za kmetijsko rabo.

Strah pred hrupom ali le fovšija?

S podobnimi pomisleki kot Brus se sooča tamkajšnji domačin Tone Smrekar. »Zakaj bi zdaj vse razkopali?« se vpraša in hkrati pristavi, da ne bodo imeli miru, če bodo dela v kamnolomu stekla. Uničena bo tudi cesta. Razloži nam, da jo tovornjak že zdaj v celoti zasede: »To je ozko grlo.« Doda, da je po občini že veliko kamnolomov in da ne ve, zakaj bi bilo treba odpirati novega.

Zanimivo je, da ima podjetnik v kraju zagovornike, ki so prepričani, da gre v tem primeru za eno golo nagajanje. »To je fovšija,« je prepričan Šuštarjev najbližji sosed Jože Rozina. Pove nam, da je podjetnik sokrajanom do zdaj naredil že veliko uslug, in to brez težav, nekaj jih je tudi pri njem zaposlenih. Hrupa in prahu se nikakor ne boji, saj meni, da ga ne bo veliko. Po njegovem vedenju naj bi na dan po cestah zapeljalo med pet in osem tovornjakov. Da bi bile ceste še bolj uničene, tudi ne verjame, saj »so tisti vozniki tovornjakov vsi profesionalci, tu vozijo umirjeno«. »Kakšnega poštenega razloga za nasprotovanje ni,« je še prepričan Jože, ki podjetnika pohvali, kako lepo je uredil okolico in kako domačinom priskoči na pomoč tudi pri oddajanju na novo zgrajenega kozolca za zabave. Pravi, da še nobena zabava ni bila, kar se tiče hrupa, moteča. Razen ena zadnjih, ki pa jo je organiziral domačin. »Pomisleke ima samo tisti človek, ki nima nič za delati,« zaključi Rozina.

Krajani bodo še na boljšem

Da bi lahko v ozadju šlo za fovšijo, meni tudi Šuštar. Ta je zavrnil očitke, da z oddajanjem kozolca za zabave ali druge prireditve želi na neki način podkupiti domačine oziroma da bi ti stopili na njegovo stran. Prav tako zatrjuje, da pri kamnolomu ne bo šlo za nobeno množično proizvodnjo, za nobeno predelavo materiala, ampak samo za odvoz s štirimi do petimi kamioni na dan. Za cesto pravi, da je krajanom obljubil, da jo bo sam vzdrževal oziroma jo bodo vsako leto obnovili. »Mislim, da bo še boljše, saj bo vsako leto cesta bolj vzdrževana,« nam je še povedal sogovornik. Med krajani je, kot pravi, tudi sam naredil neke vrste anketo in ugotovil, da je za kamnolom več kot 85 odstotkov vprašanih. Realno sliko bo na koncu seveda pokazal referendum.