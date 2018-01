Na pogrebu se je končal arbitražni postopek

V minulih dneh se je v Splitu večtisočglava množica poslovila od 53-letnega književnika, dramatika, novinarja in režiserja Predraga Lucića, ki je prejšnji teden umrl zaradi pljučnega raka. Pogreb ni bil običajen, saj se je od priljubljenega borca za svobodo govora poslovila zelo pisana množica prijateljev. Legendarni Rade Šerbedžija je prebral dve pokojnikovi pesmi, iz zvočnikov so zazveneli zvoki pesmi Always Look on the Bright Side of Life.

Drugačno slovo od prijatelja

Prišel je tudi neutrudni slovenski aktivist, umetnik in performer Marko Brecelj in se od dragega prijatelja še zadnjič poslovil v čisto svojem slogu – s sabo je v plastenki prinesel osem litrov slovenskega morja iz Piranskega zaliva in ga zlil v hrvaško morje.

Po performansu je Brecelj pospravil svoje umetniške pripomočke, sedel v avto in se odpeljal v Slovenijo.

S tem performansom je končal umetniški arbitražni postopek Deljenje morja, katerega prvi del je izvedel hrvaški umetnik Ante Kuštre. Ta je nedavno izlil pet litrov hrvaškega morja v slovensko v Piranu. Na plastenke je Brecelj s črnim flomastrom napisal Litri za Predraga, njegov hrvaški prijatelj Ante pa z rdečim dopisal Slovensko morje, kar v slovenščini! Nadaljevalo se je v priljubljenem splitskem lokalu Žbirac na plaži, kjer je Brecelj izvedel soloperformans za eno mizo, tri stole, eno steklenico vina in tri kozarce, na katere je zapisal imena feralovcev: Predrag, Boris (Dežulović), Viktor ... Predrag Lucić je bil namreč eden od ustanoviteljev in urednikov hrvaškega satiričnega časopisa Feral Tribune, ki je izhajal do leta 2008, potem pa je po direktivi »moral ugasniti«.

Kapo dol!

Po performansu je Brecelj pospravil svoje umetniške pripomočke, sedel v avto in se odpeljal v Slovenijo. »Ponoči je spal samo eno uro, vozil pa sedem ur. Smo ga poskušali prepričati, da bi ostal v Splitu, a se stari in vitalni maček ni pustil. Kapo dol,« je na svojem profilu na facebooku zapisal njegov prijatelj Ante Kuštre in napovedal, da si bo tudi širša javnost kmalu lahko na youtubu ogledala slovensko-hrvaški arbitražni performans, in sicer takoj, ko bo posnetek zmontiran.