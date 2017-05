Na Pivo in cvetje letos le z vstopnino

LAŠKO – Festival Pivo in cvetje, letos bo že 53., je doslej vsako leto v Laško privabil okoli 110.000 obiskovalcev iz Slovenije in tudi tujine, v štirih dneh in nočeh so popili okoli 200.000 pollitrskih vrčkov piva. A veliko vprašanje je, ali se bo organizator Pivovarna Laško Union, ki z utečeno ekipo že od jeseni skrbno pripravlja letošnji program, ki bo potekal od 13. do 16. julija, tudi letos še lahko pohvalil s tolikšnim obiskom. Prvič namreč uvajajo vstopnino.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.