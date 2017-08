Na Piku Leninu ga je pogoltnila razpoka

LJUBLJANA – Jutri, 20. avgusta, bo minilo natanko 50 let, odkar je Delo na prvi strani in z naslovom na kar sedmih kolonah objavilo članek Šest jugoslovanskih alpinistov na vrhu Pika Lenina. Ker se ve, da so bili v tistih časih v slovenskem osrednjem časniku na prvi strani objavljeni večinoma prispevki z natančno določeno politično vsebino, je bil ta alpinistični podvig šesterice Jugoslovanov, ki so bili od prvega do zadnjega Slovenci, vendarle celo za naše tedanje razmere nekaj izjemnega. Iz baznega taborišča na nadmorski višini 3650 metrov je »po radiu«, kot je bilo natisnjeno, takratni vrhunski alpinist in časnikar Dela Ante Mahkota poročal, da »sta se dve skupini jugoslovanske alpinistične odprave, ki jo vodi dr. Miha Potočnik, povzpeli na vrh Pika Lenina 7134 metrov visoko. Dne 14. avgusta je dosegla vrh skupina, v kateri so bili Barbka in Peter Ščetinin iz Ljubljane, Franc Ekar iz Kranja in Ante Mahkota iz Ljubljane, 16. avgusta pa Sandi Blažina iz Izole in Pavle Dimitrov z Jesenic.«

