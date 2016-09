Na pikniku skuhali 10 litrov gobove juhe

Medtem ko gobarji skoraj vse leto – vsaj na skrajnem severovzhodu države – niso imeli veliko sreče z gobami, jim je jesenski čas le prinesel nekoliko veselja. V gozdovih je namreč mogoče srečati ljubitelje gobarjenja, o čemer smo se prepričali prvo soboto letošnjega septembra, ko so se v gozdove Negove in okolice podali številni udeleženci tradicionalnega, že 23. gobarskega piknika Območne obrtno-podjetniške zbornice (OOZ) Gornja Radgona. Res je sicer, da so jurčk in lisičk našli le za vzorec, zato pa je bilo veliko drugih gozdnih lepotic.



Čeprav so v bližnji okolici istočasno potekale trgatve, je v Negovo prišlo kar 250 ljubiteljev gob, narave, zdravja in druženja, ne le z radgonskega območja, temveč tudi od drugod, tako iz Slovenije kot sosednje Avstrije. Organizatorji iz OOZ Gornja Radgona s predsednikom Stankom Rojkom na čelu so bili z obiskom seveda več kot zadovoljni. Prav tako z bero – nabrali so skupno kakšnih 70 kilogramov gob in skoraj vse so porabili, da so skuhali dobrote.



Tako kot vedno se je začelo že zgodaj zjutraj in končalo pozno zvečer ob Lovskem domu Negova. Udeleženci so se po jutranjem okrepčilu odpravili v gozd in opoldne so prišli nazaj, ko sta sledili »dekoriranje in aranžiranje« nabranih gob za poznejšo razstavo in ocenjevanje, kjer je posebna komisija nagradila šest najboljših omizij. Po kosilu z žara in volu z ražnja, za kar so poskrbeli zaposleni Pri Kozelu v Žibercih, je sledil simpozij, na katerem je o gobah spregovoril priznani strokovnjak Jože Mesarec iz Maribora. On je tudi prebral užitne gobe, ki so jih prisotne ženske potem očistile in narezale.



Nato je ekipa Darka Firšta, skupaj z drugimi sestavinami, predvsem krompirjem, skuhala odlične gobove jedi. Popoldne je minilo v znamenju druženja in zabave ob prijetni glasbi prekmurskega Gitano banda. K sreči letos gobe, čeprav so bile zraven strupene mušnice, ki so jih seveda izločili, nikomur niso povzročile težav. To se nikoli doslej ni zgodilo, čeprav, kot rečeno, nabirajo tudi neužitne gobe, a jih pred kuhanjem pregleda strokovnjak.



Zanimivega celodnevnega dogodka, ki je postal zelo priljubljen, sta se udeležila tudi župan občine Gornja Radgona Stanislav Rojko in predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh, ki sta pozdravila prisotne obrtnike in podjetnike, hkrati pa sta se udeležila tudi družabnih iger, med drugim zabijanja žeblja s hrbtnim delom kladiva. Vodstvo radgonske OOZ je na omenjenem druženju v Negovi podelilo tudi jubilejna priznanja svojim članom.