Na paradi ponosa za dostojanstvo vseh

LJUBLJANA – Udeleženci povorke v okviru 17. parade ponosa, ki se je popoldne vila po ljubljanskih ulicah, so izrazili ostro nasprotovanje diskriminaciji oseb LGBTIQ+. Na povorki, ki se je je po oceni organizatorjev udeležilo približno 1500 ljudi, so zahtevali dostojanstvo za vse.

Predsednica društva Parada ponosa Simona Muršec je na sklepnem delu povorke opozorila, da letošnja parada odstira površje navideznega udobja in družbenih dosežkov. S tem, ko postavlja v ospredje interspolne osebe, zgodovinski spomin na žrtve fašizma, vrstniško nasilje na šolah, homofobne režime in predvsem ignoranco institucij do potreb najšibkejših, prodira v pore družbenega sistema, ki dopušča in uzakonja diskriminacijo. Parada ponosa je po njenih besedah vsakoletno opozorilo, da živimo v družbi diskriminacije. »A na to ne pristajamo,« je dejala. Parada ponosa je po njenem pojasnilu predvsem priložnost, da skupaj zahtevajo spremembe, enakopravnost in enakovrednost za vse. Kot je dodala, institucijam v državi sporočajo, da ni opravičila, ker denimo ne uredijo pravnega priznanja spola, ker dopuščajo referendume o človekovih pravicah in ker se sistematično ogroža zdravje transspolnih in interspolnih oseb. S parado ponosa zahtevajo odgovornost nosilcev družbene in politične moči.