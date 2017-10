Na obali športno in praznično

Na slovenski obali, čeprav je dolga le nekaj več kot 43 kilometrov, ni nikoli dolgčas, torej boste tudi v teh jesenskih dneh našli marsikaj zanimivega. Tudi zaledje ponuja vrsto skritih kotičkov, ki si jih velja ogledati, okusiti lokalno kulinariko in spoznati nove ljudi.

Ljubitelji fotografije bodo na svoj račun prišli že to soboto, 14. oktobra, ko bodo ob 19. uri v Galeriji Hermana Pečariča v Piranu odprli razstavo ob 20-letnici Foto kluba Portorož. Člani se bodo predstavili z 10 fotografskimi projekti, ki so nastali v zadnjih 10 letih delovanja društva.

Prav tako v soboto pripravljajo v Monfortu v Portorožu 1. istrski Oktoberfest, pivo in buča z okusom soli. Od 15. do 21. ure bo potekal bogat kulturni program, pripravljajo pa tudi številne degustacije. Od 21. ure dalje bosta nastopala DJ Adriano Roj in glasbena skupina Ne me Jugat. Organizatorja dogodka sta Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran in Društvo mladih italijanske narodne skupnosti. Vstop je prost.

Organizatorji obljubljajo bogate nagrade in vrhunsko doživetje.

Sobota bo v Portorožu športno obarvana, saj se bo v dopoldanskih urah začel Bike festival s tremi kolesarskimi maratoni, predstavitvami športne opreme in športne prehrane ter z nagradnimi igrami in zabavnim programom. Mali družinski kolesarski maraton bo dolg 41 kilometrov, srednji rekreativni maraton 56 in veliki maraton 88 kilometrov. Start in cilj bosta v Marini Portorož, dogodek pa se začne ob 10. uri.

Za soboto, 14. oktobra, napovedujejo še športno prireditev, ki so jo poimenovali Nočni tek Portorož. To bo premierni nočni tek na najbolj priljubljeni turistični točki na slovenski Obali. Tekli boste lahko na 5 in 10 kilometrov, kar bo odlična priprava za Ljubljanski maraton. Start in cilj bosta na ploščadi v središču mesta. Organizatorji obljubljajo bogate nagrade in vrhunsko doživetje.

V Piranu bo v soboto popoldne ob 17. uri promenadni koncert Pod Tartinijevim lokom, nastopila pa bosta harmonikarska orkestra Oro iz Švice (dirigent Peter Stricker) in Synthesis 4 iz Italije (dirigent Fulvijo Jurinčič).

V teh dneh svoj občinski praznik slavijo Pirančani, ki bodo osrednjo prireditev pripravili v nedeljo, 15. oktobra, v Avditoriju Portorož. Naslovili so jo Štorje od anbot za zgodbe prihodnosti, podelili pa bodo zlati grb občine Piran. Gostje večera bodo člani zasedbe Vruja, sodelujejo pa Nataša Benčič, Folklorno društvo Val Piran, Plesni studio Impress, Vrtec Mornarček Piran, Društvo Anbot Piran, Glasbena šola Piran, Jakob Novak, Lia Luša in učenci osnovnih in srednjih šol občine Piran. Režijsko vodstvo dogodka bo v rokah Mojke Mehora Lavrič.