Na novo leto se je poslovil nekdanji minister za izobraževanje

KRANJ – V 78. letu starosti je umrl slovenski fizik in politik Peter Vencelj. Med 16. majem 1990 in 14. majem 1992 je bil predsednik republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo. Leta 1992 je postal državni sekretar Republike Slovenije, pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu, so sporočili iz Mestne občine Kranj.

Peter Vencelj je bil tudi predstojnik malteškega viteškega reda v Sloveniji in častni občan Mestne občine Kranj. Občina mu je naziv podelila leta 2015.

Po navedbah spletnih medijev je Peter Vencelj umrl 1. januarja.

Kot so še navedli na kranjski občini, bo žalna knjiga odprta v Galeriji Mestne občine Kranj v torek, 3. januarja, v poslovnem času mestne uprave in na dan januarske seje sveta Mestne občine Kranj, ki bo 25. januarja.