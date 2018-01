Na novega leta dan bo snežilo, Arso izdal opozorilo

LJUBLJANA – Danes bo oblačno. Dopoldne se bodo padavine na zahodu okrepile. Jugozahodni veter bo počasi slabel, ob morju bo začel pihati jugo. Razmeroma toplo bo. Popoldne bodo padavine postopno zajele vso Slovenijo. Meja sneženja se bo počasi spuščala. Temperature bodo večinoma od –1 do 5 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje (Arso).

Ponoči bodo padavine od zahoda ponehale, najkasneje v jutranjih urah na severovzhodu. Tudi severovzhodni veter bo ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od –2 do 3, ob morju 6 stopinj. V torek bo sprva pretežno oblačno, ponekod po kotlinah lahko tudi megleno. Popoldne se bo od zahoda prehodno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem do 10 stopinj.

V sredo bo zmerno do pretežno oblačno in povečini suho, po nekaterih kotlinah bo zjutraj in deloma dopoldne megla. Zapihal bo okrepljen jugozahodnik. Zvečer in v noči na četrtek bo prehodno deževalo, nad okoli 700 metrov snežilo. V četrtek bo dopoldne delno jasno, nato zmerno do pretežno oblačno.