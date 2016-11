Na lastno pest: starši odpeljali Nežo (2) iz UKC

LJUBLJANA – Starši dveletne Neže Arnolj naj bi deklico na lastno odgovornost odpeljali s pediatrične klinike v Ljubljani na zdravljenje v italijansko bolnišnico v Padovi. Deklico, ki ne more samostojno dihati, naj bi na poti spremljal zdravnik.

Spletna stran domovina.je še poroča, da so deklico v Padovo odpeljali brez vnaprejšnjega dogovora z bolnišnico, prepeljali pa naj bi jo na urgenco. Poleg mame naj bi Nežo na poti spremljal še sobni zdravnik, ki je na željo staršev napisal zdravniško mnenje.

O njeni poti v Padovo naj bi bila obveščena tudi slovensko veleposlaništvo v Rimu in slovenski konzulat v Trstu.

Zavrnitev iz Londona

Prošnjo za Nežino zdravljenje so pred dnevi zavrnili v londonski bolnišnici Ormond Street Children’s Hospital, zaradi česar so starši izgubili upanje, da bi prišlo do primernega zdravljenja v tujini s posredovanjem ljubljanskega UKC.

Spletna stran še poroča, da trenutne stroške zdravljenja nosijo starši sami, saj je zavod za zdravstveno zavarovanje zavrnil financiranje zdravljenja v tujini.