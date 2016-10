Na kmetiji imajo tudi 80 košut pred hišo

KOČEVJE – »Na 1,6 hektara velikem travniku, ki je ograjen, pridelam 70 bal sena. Na 12 hektarih površin, ki niso ograjene, ker vsega pač ne moreš ograditi, pa pridelam prav tako 70 bal. Drugo poje jelenjad. Za tako pridelavo škoda časa in mehanizacije,« se priduša kočevski kmet Andrej Senekovič. Tako kot večina kmetov na gozdnatem Kočevskem ima vso zemljo – 170 hektarov – od leta 1990 najeto od države, od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. Kmetuje, seveda ekološko, na območju nekdanje kočevske vasi Kačji Potok, kjer ima 40 krav dojilj in 85 ovac. Za toliko živali ima krmo. V normalnih razmerah bi moral imeti veliko več živali, razloži Senekovič: »Na tej zemlji bi moral imeti dovolj krme za 200 glav govedi in 150 ovac. Subvencij sploh ne bi potreboval.« Vendar bi lahko imel toliko domačih živali le pod pogojem, da ne bi, tako kot številni drugi kočevski kmetje, neprostovoljno redil še – jelenjadi. Ta pride v tropu, osmuka travo in je zato pridelek na hektar občutno manjši.



»Srna sploh ni problematična, ker se ne združuje v trope, ampak pridejo na travnik posamezne živali,« razloži Franc Prelesnik, predsednik sveta kočevske kmetijsko-gozdarske zbornice, ki že 12 let podpira kočevske kmete pri razlagah, kakšne probleme imajo z jelenjadjo. Toda kmetov dolgo nihče ni slišal, kaj se jim dogaja, pravi Prelesnik: »Zadnjih šest let so problemi res veliki. In so naredili štiri raziskave, ki so potrdile, da je na Kočevskem res velik problem s popašenostjo.«

