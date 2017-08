Na Kaninu sedmo najgloblje jamsko brezno na svetu

LJUBLJANA – V Sloveniji so jamarji do današnjega dne odkrili, izmerili in registrirali osem kraških jam, globljih od tisoč metrov. Zadnjo od teh, ki so jo imenovali Macola Jarek Huevas, so speleologi do globine 1002 metra te dni ponekod dobesedno skopali med Laško Planjo in Visokim Kaninom v Kaninskem pogorju Julijskih Alp, ta uspeh pa ima še dodatni pomen, saj so morali na tej naporni poti ob vsem drugem premagati še skoraj 500 metrov globoko vertikalo, ki je eno od najglobljih notranjih brezen na svetu.

Znani jamoslovec Joško Pirnat je ta dosežek takole komentiral: »Na Kaninu je zdaj sedem od 107 tisočmetrskih brezen, kolikor jih je ta čas odkritih na svetu in jih ima v evidenci Caver Bob. V tem pogorju so tri 900-metrska brezna od 36, kolikor jih je zdaj znanih na svetu, in tri 800-metrska brezna od 59, kolikor jih je na seznamu omenjene jamarske evidence. Če bi upoštevali še italijanski del Kanina, dobimo območje, ki je po koncentraciji globokih jam na tako majhnem prostoru edinstveno na svetu in je zares nekakšna jamarska Himalaja.«

