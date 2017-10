Na Ježici Amerika v malem

LJUBLJANA – Amerika v malem, tako bi lahko opisali sobotno popoldansko in večerno dogajanje ob ljubljanskem kopališču Laguna na Ježici, kjer so bili v ospredju znameniti ameriški avtomobili, med njimi tudi nekaj znamenitih repatih ladij.

»Nekaj rdečega, modrega in črnega, allstarke, obvezna rdeča šminka in dobra volja so obvezna oprema za vse, ki so za en dan postali del čarobnega sveta ameriških starodobnikov, rock'n'rolla in razigranih pin-up deklet,« so sobotno dogajanje opisali organizatorji 13. srečanja Piston Riot. Dodali so še, da je srečanje edinstveni in nadvse slikoviti dogodek, več kot vreden doživetja. Tako smo se v sončnem popoldnevu lahko prepustili sproščenosti na ameriški retro način, ob dogodku pa so se nekateri odločili za preobrazbo v slogu 50. let prejšnjega stoletja. Poskrbeli so tudi za tombolo z glavno nagrado – kolo beach cruiser.

