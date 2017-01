Na Jesenicah mali muzej dobrodelnosti

JESENICE – Kakih sto metrov od jeseniške železniške postaje najdeš vse. No, skoraj vse, saj so tu na prodaj vrtni palčki, kletke za ptice in nadvse priljubljene posode iz emajla. V eni od sob so od tal do vrha nameščene knjižne police, med stotinami knjig se skriva tudi poslastica za ljubitelje kultnega stripa, saj eno od polic zapolnjuje na desetine rdečih zvezkov s podobami Alana Forda. Na vrh imenitne omare, izrezljane v slogu art décoja, je razporejen set bobnov, na manjši mizici je natančno takšna ura, kakršno je imela na nočni omarici naša skrbna soseda, v ozadju pa radijski sprejemnik, podoben tistemu, ki ga je imela pred desetletji moja babica. Tu so oblačila iz druge roke, tam na desetine koles, v eni od niš je zbrana bela tehnika. Večino teh predmetov bi lahko opisal z eno, zelo priljubljeno besedo – retro. »Rada rečem, da je to naš mali muzej dobrodelnosti,« pozdravi Danica Onič, ki skrbi, da je v jeseniški trgovini Kramarija vse, do zadnjega kotička, urejeno v nulo.



Trgovina Kramarija, ki deluje pod okriljem zavoda Carnus, ima na Jesenicah že leto in pol odprta vrata. Sprva so bili v manjših prostorih. Nato so jim Slovenske železnice v brezplačni najem odstopile prostore blizu železniške postaje in odtlej tu na novo zaživijo predmeti, ki jih je nekdo na Jesenicah ali v Žirovnici nedavno tega vrgel proč. Večina predmetov, ki jim Danica skrbno najde svoje mesto, je namreč pobranih na zbirnih centrih v omenjenih gorenjskih občinah, del pa jih v Kramariji pustijo dobrotniki.

Med smetmi se znajo najti tudi kakšna umetniška dela in manjši kosi starin.

»Ideja, da bi ustanovili socialno podjetje, ki bi se ukvarjalo s prodajo še uporabnih, a zavrženih stvari, je zorela že leta, saj imam restavratorsko delavnico. Ljubim starine. Že leta spremljam problematiko odvrženih predmetov, ki bi se lahko znova uporabili. Kot restavrator sem sodeloval pri izobraževanju delavcev, ki so pod okriljem Fundacije Vincenca Drakslerja na kranjskem zbirnem centru odprli Štacuno Zarica, v kateri prodajajo rabljene predmete. Takrat je ideja dozorela in odločili smo se, da podoben projekt zastavimo na Zgornji Gorenjski. Predmete, ki jih dobimo bodisi od darovalcev bodisi na zbirnih centrih, pregledamo, očistimo, in če je treba, tudi popravimo, nato jih ponudimo v trgovinici,« pojasni restavrator Danilo Bertoncelj, soustanovitelj zavoda Carnus in vodja Kramarije. Kot pravi sogovornik, so cene večine stvari, ki so na prodaj v Kramariji, tja do pet evrov. Trenutno najdražji stvari, ki ju imajo v trgovini, sta dva zelo lepa kosa pohištva v slogu art décoja, ocenjena na nekaj sto evrov. »Največkrat ljudje ponudijo staro tehnično robo, denimo televizorje, a po takšni robi skorajda ni povpraševanja. Največkrat pa pridejo po gospodinjsko opremo in dekor, zelo veliko zanimanja je tudi za retro pohištvo iz šestdesetih let, za fotelje, mizice in dekorativne predmete iz tega obdobja,« se restavrator na hitro sprehodi po trgovinici, ki ji po raznolikosti predmetov daleč naokoli ni para.



Nikoli nošeno



Pa tudi njega zdaj, ko že dobro leto podrobneje spremlja problematiko odvrženih predmetov, kdaj presenetijo stvari, ki pristanejo v smeteh? Po krajšem premisleku odgovori: »Tega je veliko. Od oblek, ki imajo še vedno etikete, do še nikoli nošenih čevljev in povsem novih koles, ki so jih ljudje kupili in jih potem niso uporabljali, ker jim niso bili všeč. Med smetmi se znajo najti kakšna umetniška dela in manjši kosi starin, saj nova generacija dostikrat ne pozna niti ne zna ceniti tistega, kar je staro.« V malem jeseniškem muzeju dobrodelnosti, kot ljubkovalno imenuje svoje delovno mesto, je zaposlena Danica Onič. »Težko sem zaposljiva, saj se me delodajalci otepajo, ker izgubljam vid. Čez dobro leto bom oslepela,« na kratko pove svojo zgodbo. Pravi, da je hvaležna vsem, ki ji omogočajo tako zanimivo delo, v katerem uživa, in že naslednji trenutek z ene od polic potegne konjička. »Kaj je to?« vpraša. Hm, konjiček pač, pomanjšana replika tistih, ki jih vidimo v lunaparkih. Danica odkima in se nagajivo zasmeji: »To je konjiček, ki ga je imela neka Barbika. Namestila sem ga na stojalo, pobarvala, okrasila. Zdaj je na novo zaživel.«



Ne samo konjiček, tudi vsi preostali predmeti v Kramariji iščejo pot v neko novo življenje. Domačini na Jesenicah se na takšno trgovino morda še niso dovolj navadili, a menda je tako, da kdor obišče Kramarijo, se tja še vrne. »Rekord je štiri ure in pol,« pa tistega, ki se je tu zadržal najdlje, opiše Oničeva. In doda, da si znajo ljudje z drugih koncev Slovenije samo zaradi Kramarije privoščiti izlet z vlakom do Jesenic.