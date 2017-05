Na izi čez mesec tudi v EU

Mobilna telefonija že za 6,9 evra na mesec, brez vezave

Uporabniki izimobila bodo v EU gostovanju od 15. 6. 2017 dalje vse storitve, tudi paketne zakupe, uporabljali pod enakimi pogoji kot v Sloveniji, brez omejitev in pribitkov.

Najbolj iskan paket pri izimobilu je izimesec S z vključenimi 3000 enotami, ki jih lahko porabljate poljubno (za minute pogovorov, pošiljanje SMS/MMS sporočil in MB prenosa podatkov), stane pa le 6,9 evra na mesec. Izbirate lahko tudi med paketoma izimesec M z vključenimi 4000 enotami za 8,9 evra na mesec in izimesec L z 6000 enotami za 11,9 evra na mesec. Za porabljeno minuto, SMS, MMS, MB se obračuna ena enota.

Velika prednost, ki jo omogoča izimobil, je enostavno preklapljanje med izimesec paketi. Glede na vaše trenutne potrebe po mobilnih storitvah lahko sredi meseca enostavno preklopite na višji ali nižji paket. To storite enostavno s poslanim SMS sporočilom.

Prvi mesec 6000 brezplačnih enot

Če so vas ugodnosti izimobilove ponudbe prepričale, lahko obdržite svojo številko in jo brezplačno ter preprosto prenesete na izimobil. V prvem mesecu vam izimobil 6000 enot podari. Porabite jih po svoje v Sloveniji in v EU območju za pogovore, prenos podatkov ali pošiljanje SMS/MMS-ov.

Enostavno plačevanje

Izimobil je razvil storitev SMS polnitev, ki omogoča avtomatsko plačevanje izimesec paketa in polnitev mobilnega računa direktno z bančnega računa na datum, ki ga izberete sami. Deluje na način trajnika, ki vam zbirno zaračuna vse opravljene storitve (pakete, polnitve) v zadnjem mesecu. Tako imate popoln nadzor nad porabo in vas visok strošek ne more presenetiti. Tudi če sami niste izimobilov uporabnik, lahko izimesec paket plačujete do 6-im uporabnikom izimobila.

Izimobil

Je zanesljiv telekomunikacijski ponudnik, na slovenskem trgu prisoten že 12. leto. Med ostalimi konkurenčnimi ponudniki izstopa po cenovno zelo ugodnih, uporabnikom prijaznih predplačniških storitvah, ki jih lahko plačujete direktno z bančnega računa in omogočajo enostaven nadzor nad porabo. Izimobilov center za pomoč uporabnikom je bil že dvakrat izbran za najboljši center med operaterji, kar potrjuje njihov trud za zadovoljstvo uporabnikov. Izimobilove storitve so kakovostne, saj delujejo v omrežju Telekoma Slovenije.