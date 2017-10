Na Gradu sejem bil je živ

GRAD – Okrog enega najmogočnejših slovenskih baročnih gradov, gradu na Goričkem z natanko 365 sobami, so konec tedna pripravili tradicionalni, 12. jesenski grajski bazar. Zbralo se je več kot 30 domačih mojstrov rokodelcev, kmetov in drugih proizvajalcev ter še nekaj iz sosednje Avstrije, ki so na stojnicah ponujali kruh, pecivo in potice, domačo marmelado, bučno olje, žganje ter druge domače izdelke in pridelke. V grajskih prostorih, na dvorišču in v parku je bilo tako znova živo kot v najživahnejših časih zgornjelendavskega gradu, saj je prišlo več kot tisoč obiskovalcev iz vse države.

Sejem domačih ponudnikov, na katerem se predstavijo goričanski mojstri, rokodelci in ekološke kmetije, pripravlja Krajinski park Goričko, letos pa so v okviru projekta 321 Go, trije gradovi, dve deželi, ena zgodba prvič povabili tudi mojstre in kmetije iz avstrijske Gradiščanske.

Težimo k temu, da bi bilo vse skupaj čim bolj ekološko in prijazno do narave, vendar od vseh tega ne moremo zahtevati, saj se nekateri še niso preusmerili na to področje.

Po besedah direktorice javnega zavoda Krajinski park Goričko Stanke Dešnik si želijo z bazarjem, ki se ga vsako leto udeleži več obiskovalcev in razstavljavcev, dati priložnost obrtnikom in kmetom z območja krajinskega parka ter poudariti njihov pomen za lokalno okolje: »Predvsem si želimo, da bi pri dogodku sodelovale vse občine v krajinskem parku, da bi bil torej podprt tako na državni kot tudi lokalni ravni. Težimo k temu, da bi bilo vse skupaj čim bolj ekološko in prijazno do narave, vendar od vseh tega ne moremo zahtevati, saj se nekateri še niso preusmerili na to področje.« Razglasili so nove prejemnike kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko in priznanja 4 x naj iz akcij Naj travnik in Naj sadovnjak, Naj ograček, Naj brajda 2017.