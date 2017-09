Na finale v Turčijo? Mi vemo, kako

LJUBLJANA, CARIGRAD – Slovenija je prvič v zgodovini članske košarke v finalu evropskega prvenstva. Naši košarkarji so marsikomu zaprli usta in niti za sekundo niso razočarali svojih zvestih navijačev. Teh je iz dneva v dan v Turčiji čedalje več, do nedelje pa jih bo tja odpotovalo še malo morje, zato vsi mrzlično iščejo prevoz, kupujejo letalske karte in seveda vstopnice za finale.

Ste že vse prebrskali, pa ne najdete opcije, ki bi vam ustrezala, a si zelo močno želite v živo ogledati finalno tekmo?

Z navijaškim avtobusom ali letalom

Na spletu smo preverili, katere agencije ponujajo potovanje v Turčijo in ogled tekme ter ugotovili, da pravzaprav le ena. Gre za potovanje z avtobusom, in sicer za štiridnevno potovanje od sobote do torka, to pa zajema ogled zanimivosti, ogled tekme, v ponedeljek zajtrk in povratek proti Sloveniji, v torek je predvidena vožnja mimo Sofije, Beograda in Zagreba ter prihod v Ljubljano v večernih urah. Cena: 199 evrov. V paketu ni vstopnice za finalno tekmo, vendar lahko vstopnico tretje kategorije dodatno kupite za 55 evrov.

Druga opcija je bila potovanje z letalom, in sicer za en dan, vendar te ni več na voljo.



Neka druga slovenska agencija oziroma spletna stran ponuja paket, in sicer eno nočitev v Carigradu, vključno z letalom in vstopnico (od 302 evrov na osebo).



Vstopnice še vedno na voljo!

Če ste pripravljeni na odhod v Turčijo, a vas je strah, da boste ostali brez vstopnice, so skrbi odveč. Spletna stran Biletix še vedno ponuja vstopnice za finalno tekmo. Na voljo sicer niso za vsa območja v dvorani. V coni 1, ki je ob igrišču, lahko denimo dobite vstopnico za 77 evrov. Za cono 3, ki je na vrhu dvorane, lahko kupite vstopnico za 50 evrov, na voljo so tudi še najcenejše vstopnice za 30 evrov, in sicer v coni 5.

Za avanturiste

Če pa ste avanturisti, se lahko na pot odpravite kar z avtomobilom. Pot iz Ljubljane do Carigrada je dolga 1482 kilometrov (več kot 1300 kilometrov je avtocest), kar v povprečju pomeni 16 ur vožnje. Za takšno pot boste porabili približno 159 evrov vključno z vsemi cestninami, kar pomeni 320 evrov v obe smeri. Na spletu lahko najdete tudi zelo poceni prenočišče, in sicer boste za eno odraslo osebo za noč v hostlu odšteli najmanj šest evrov. Za devet evrov lahko dobite tudi zajtrk. Za tiste, ki ste vajeni razkošja ali pa si ga želite, so na voljo precej poceni hoteli. Za hotel s petimi zvezdicami boste namreč odšteli le 75 evrov na noč.