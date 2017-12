Na FDV spet frči akademsko perje

LJUBLJANA – V našem medijskem prostoru se redko zgodi, da oba vodilna politična tednika levice in desnice trobita v isti rog. Tokrat sta Mladina in Reporter zavzela identično stališče do strokovnega članka, ki ga večina sprva ob objavi novembra 2014 sploh ni opazila, polemika o njem pa se je razvila šele čez nekaj mesecev. Avtorica je bila profesorica ljubljanske fakultete za družbene vede (FDV) Karmen Erjavec; članek v reviji Javnost – The Public je nosil naslov Slovenski novinarji in občinstva o uporabah twitterja. Meril je razpoloženje slovenskih novinarjev in urednikov do družabnega omrežja twitter, Erjavčeva pa je med drugim zapisala: »Stališče kritikov twitterja do twitterja in njegove uporabe v novinarstvu je izrazito negativno.« V članku pojasnjuje, da je govorila z uredniki in novinarji Slovenskih novic, Dela, Dnevnika, Financ, RTV Slovenija, POP TV, pa spletne strani MMC RTV, Siol ter 24ur, povrhu pa še prej omenjena nasprotna pola – Mladina in Reporter. Govorila naj bi s 50 novinarji in uredniki.

Pomanjkanje dokazov

V novinarskem cehu – podobno kot pretežno tudi pri drugih poklicnih skupinah – je javno obračunavanje s kolegi iz konkurenčnih medijev nezaželeno, še posebno če posega v stroko. Še bolj je to značilno za akademske kroge, ki ostajajo na svojem, načeloma višjem nivoju. A življenje je lahko včasih paradoksalno drugačno od akademske suhoparnosti: medijska doktorica Erjavčeve je skozi tedne in mesece prispela na medijski pranger, kjer delajo njeni številni nekdanji študentje in študentke.

CELOTEN ČLANEK JE OBJAVLJEN V NEDELJSKIH NOVICAH, KI VAS CEL TEDEN ČAKAJO PRI VAŠEM PRODAJALCU ČASOPISOV.

Na voljo pa je tudi našim naročnikom, vabimo vas, da to postanete.