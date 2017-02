Na Dunaju vozil postojnski vlak

Med 10. in 15. januarjem je naša država sodelovala na največjem sejmu v Beneluksu – Vakantiebeurs v Utrechtu na Nizozemskem. Nosilno temo na stojnici je prevzelo Idrijsko in Cerkljansko s Centrom za idrijsko dediščino in hotelom Cerkno. Predstavili so se z idrijsko kulinariko, tradicijo in aktivnim oddihom. Center za idrijsko dediščino v sodelovanju s hotelom Cerkno je obiskovalcem ponudil v pokušino idrijske žlikrofe. V pomoč jim je bil Tomaž Lisjak Škvarč, zmagovalec šova Gostilna išče šefa. Za zabavno dogajanje je poskrbel harmonikar s tradicionalno slovensko narodno-zabavno glasbo, ki jo na tem trgu zelo dobro sprejemajo. Poleg Idrije se je z degustacijo vin predstavila še Vipavska dolina. Zanimanje slovenskega turističnega gospodarstva za ta trg je veliko, saj se je na našem razstavnem prostoru predstavilo kar 19 podjetij.



Glavni razlog, da Nizozemci obiščejo sejem, je iskanje informacij pred rezervacijo počitnic; skoraj 70 odstotkov jih išče informacije o počitnicah v Evropi. Obiskovalci sejma v povprečju za oddih porabijo dobrih 3300 evrov na leto na osebo, kar je 1,5-krat več od nizozemskega povprečja. Na dopust gredo v povprečju dvainpolkrat na leto. Dogodek je idealna priložnost za osebno srečanje z novimi strankami.



Za obiskovalce iz Nizozemske je značilno, da radi raziskujejo Slovenijo z lastnim avtomobilom in so na svojih počitnicah aktivni; zanimata jih kolesarjenje in pohodništvo. Zaradi slednjega je velika večina turističnih prenočitev gostov iz Beneluksa ustvarjenih v poletni sezoni.



V ključnih deželah



Na sejmu Ferienmesse Dunaj, ki je letos potekal med 12. in 15. januarjem, je bila nosilna tema slovenske predstavitve Postojnska jama, ki se je predstavila z repliko jamskega vlakca in 3D-videoposnetki ogleda jame z virtualnimi očali. Na razstavnem prostoru Slovenije in slovenskega turizma so vsak dan potekale tudi vinske degustacije. Skupaj se je predstavilo 24 podjetij.



Avstrijski trg je za Slovenijo ključnega pomena, saj tamkajšnji gosti ustvarijo velik del prenočitev v slovenskih zdraviliščih, pomemben pa je tudi delež njihovih prenočitev na Obali. Potovanja so med Avstrijci še vedno zelo priljubljena, saj statistike kažejo, da jih 88 odstotkov načrtuje vsaj eno na leto, ena tretjina vprašanih pa celo več.



Kar devet dni je trajal prvi turistični sejem v Nemčiji, CMT v Sttutgartu, na katerem se je od 14. do 22. januarja predstavila tudi Slovenija. Osrednji sejem za počitnice in oddih, ki zajame obiskovalce iz vse nemške zvezne dežele Baden-Württemberg, je prvi znanilec letošnje turistične sezone, za katerega je značilno živahno medijsko dogajanje, kot vsako leto pa bo prinesel prve napovedi o rezervacijah za leto 2017.



Baden-Württemberg je največja zunanjetrgovinska partnerica Slovenije in tudi za turizem Slovenije izjemnega pomena, zato je prisotnost naše države in ponudnikov kljub trajanju sejma nujna. Slovenija se je predstavila intenzivneje kot do zdaj, naša stojnica pa je imela odličen položaj.



»Prisotnost Slovenije na turističnem sejmu CMT v Stuttgartu je zelo pomembna za promocijo naše države v Baden-Württembergu, tako neposredno zainteresiranim za počitnice kot tudi zaradi sodelovanja s to za nas ob Bavarski ključno nemško zvezno deželo,« je opozorila Majda Rozina Dolenc, vodja predstavništva Slovenske turistične organizacije (STO) v Nemčiji. Že marca bo namreč v Berlinu srečanje držav regije Podonavja, ki ga vodijo predstavniki Baden-Württemberga, Slovenija pa bo država partnerica. »Na ta način raste prepoznavnost pa tudi ugled Slovenije na različnih ravneh, od meddržavnega sodelovanja, sodelovanja v gospodarstvu na splošno pa tudi povsem konkretno v turizmu, za goste iz Baden-Württemberga v Sloveniji,« je še povedala Rozina Dolenčeva. Že februarja bo v Münchnu osrednji turistični sejem na Bavarskem.



Slovenija se je 18. in 19. januarja predstavila tudi na sejmu Matka Helsinki 2017, ki velja za najpomembnejši in največji potovalni sejem v severni Evropi za srečanja s partnerji iz skandinavskih in baltskih držav ter Rusije. Slovenija se je letos posvetila predvsem nagovarjanju poslovne publike. Ponudbo so od 18. do 22. januarja predstavili na globalni turistični borzi v Madridu. Na razstavnem prostoru slovenskega turizma se je predstavilo devet turističnih podjetij in organizacij.



In še zadnja januarska udeležba: STO se je na sejmu Grüne Woche v Berlinu med 20. in 29. januarjem znova predstavil partnersko, to je v sodelovanju z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Obiskovalci so dobili splošne informacije o Sloveniji ter doživeli animacijo v paviljonu Čebelji svet.