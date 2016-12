Na dražbi Avsenikova ura in Mušič za 58.000 evrov

LJUBLJANA – Antikvariat Antika Carniola 1989 iz Ljubljane je minulo nedeljo v atriju Narodnega muzeja Slovenije pripravil dražbo starin in umetnin, za katero je med poznavalci, ljubitelji umetnosti, predvsem pa zbiralci vladalo izjemno zanimanje. Kako tudi ne, saj je bilo na voljo več izjemnih primerkov. Obiskovalci so dodobra napolnili muzejski atrij, med njimi je bilo veliko radovednežev, videli pa smo tudi nekaj strokovnjakov iz sveta likovne umetnosti.



Za Mušiča ni bilo zanimanja



Na dražbi so poskušali prodati nekaj manj kot 110 del, katerih skupna vrednost je presegla 400.000 evrov, med njimi dve najvišje ocenjeni deli Zorana Mušiča, slikarskega, grafičnega in risarskega mojstra sodobne Evrope ter še posebno Krasa in kraških ambientov. Če ste dražbo zamudili, pa bi eno od najdražjih Mušičevih del vseeno želeli imeti, potem vam lahko sporočimo, da slike Paesaggio »Dalmata« (Konjički), olje na platno iz leta 1952, veliko 74 krat 46 cm, za izklicno ceno 58.000 evrov niso prodali. Gre za sliko, ki je krasila naslovnico razstavnega kataloga italijanske razstave v Galeriji Poleschi Arte leta 1998. Po njej je bil napravljen plakat za razstavo, zanimiva pa je še zaradi nedokončane slike na hrbtni strani. Tudi za drugo Mušičevo delo, Sakralni objekt, olje na platno iz leta 1994, veliko 60 krat 92 cm, z izklicno ceno 53.000 evrov, ni bilo zanimanja.

