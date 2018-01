Na dan smučarske Zlate lisice jagri ustrelili lisjaka

V krajevni skuponosti Griže v Spodnji Savinjski dolini je potekal tradicionalni novoletni lov, imenovan tudi županov lov dveh lovskih družin, ki delujeta na območju Občine Žalec.

Letos so bili organizatorji člani LD Gozdnik Griže, ki so za 17. novoletni lov izbrali revir na območju Homa, za odstrel pa divje prašiče ozimce in lisice.

Na dvorišču izletniške domačije Kotar pod Homom in Kamnikom se je v soboto, 6. januarja, zjutraj zbralo približno sedemdeset lovcev obeh družin in njihovih gostov. Postregli so jim z raznimi dobrotami, nato so prisluhnili glasbi Savinjskih rogistov in organizatorjem lova. Zbrane je nagovoril tudi župan Janko Kos in pohvalil delo obeh lovskih družin ter poudaril pomen delovanja lovcev pri ohranjanju narave in gospodarjenja z divjadjo. Izrazil pa je tudi veselje in zadovoljstvo, da se tradicija novoletnega lova nadaljuje. Peter Terglav iz Zavoda za gozdove Slovenije – OE Celje pa je povedal, da je bilo leto 2017 rekordno po drugi svetovni vojni po odstrelu divjih prašičev, ki povzročajo veliko škodo na kmetijskih in travnatih površinah. Na območju Savinjsko-kozjanske zveze LD Celje so jih ustrelili 772, kar je 196 več od rekordnega odstrela leta 2012.

Na območju Savinjsko-kozjanske zveze LD Celje so lani ustrelili kar 772 divjih prašičev.



Pred odhodom na lovne položaje je vodja lova Rajko Štopfer določil še vodje posameznih skupin, nato pa so se odpravili na območje Homa, kjer se je pol ure zatem lov tudi začel. Divjadi je bilo kar veliko, a ne tiste, ki bi jo lahko uplenili. Pred puškino cevjo enega od lovcev se je znašel lisjak, dva ali trije lovci pa so videli divje prašiče, a nanje zaradi oddaljenosti ni bilo mogoče streljati, tako da jim je boginja Diana tokrat namenila le ulov lisjaka. No, tudi to je bolje kot zadnja tri leta, ko niso uplenili ničesar in tako tudi niso mogli izpeljati tradicionalnega obreda pozdrav lovini in boginji Diani. Tokrat so ga izpeljali, z nekaj skladbami so ga popestrili Savinjski rogisti.

Po kratki analizi so pozornost namenili tudi dvema jubilantoma, in sicer Zoranu Vengustu, ki je dva dni pred lovom dopolnil 80 let in bil tudi najstarejši udeleženec tokratnega županovega lova, in Ivu Krašovcu, kolegu in gostitelju na izletniški domačiji. Ivo je dopolnil 70 let. Čeprav slavljencema boginja lova ni bila naklonjena, to ni pokvarilo prijetnega razpoloženja pri Kotarjevih. Ob slovesu so si obljubili, da se znova vidijo ob letu osorej, ko bodo lovili na območju LD Žalec.