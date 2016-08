Na ceste so se vrnili šolarji

LJUBLJANA – Danes so se na ceste vrnili šolarji. Potem ko so bile dobra dva meseca skorajda prazne, bo to za voznike, kot vsako leto, manjši šok in ponovno se bo treba navaditi na počasnejšo in previdnejšo vožnjo, posebno mimo vrtcev in šol. Za to bodo v prvih dneh novega šolskega leta poskrbeli tudi policisti, ki bodo bdeli nad najmlajšimi, da bodo ti lahko varno vstopili v hrame učenosti in se nato prav tako varno vrnili domov. Kot so sporočili s policije, bo v prvih dneh septembra prav zagotavljanje varnosti otrok ena njihovih najpomembnejših nalog. »Vsi vozniki motornih vozil kot udeleženci v cestnem prometu se morajo zavedati, da so otroci v prometu nepredvidljivi, da si prometne predpise pogosto razlagajo po svoje, prav tako ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti in oddaljenosti bližajočega se vozila. Zato morajo biti v cestnem prometu deležni posebne pozornosti preostalih udeležencev, starši pa se morajo zavedati, da se otroci v prometu zgledujejo po starejših. Zaradi slabšega predvidevanja razmer v prometu in ocenjevanja hitrosti vozil so pogosto udeleženi kot oškodovanci v prometnih nesrečah,« sporočajo.



V okolici vrtcev in šol bodo tako te dni poostreno nadzirali početje voznikov, ne le merili hitrosti, preverjali bodo tudi, kako vestno ljudje v avtomobilih uporabljajo varnostne pasove, ter psihofizično stanje voznikov. Kontrole bodo še bolj obsežne zjutraj, ko bodo otroci prihajali v šole, in popoldne, ko se bodo iz njih vračali. Prežali pa ne bodo le na voznike, tudi ustrezno opremo šolarjev bodo preverjali in jih podučevali o varnosti in pravilnem prečkanju cest. »V tem času bodo policisti preverjali varno hojo otrok in prečkanje ceste, opremljenost otrok z odsevnimi telesi za večjo varnost ob zmanjšani vidljivosti, opremljenost učencev prvih in drugih razredov z rumenimi ruticami, brezhibnost koles, koles s pomožnim motorjem in koles z motorjem, s katerimi se vozijo otroci in mladoletniki. Redno bodo preverjali tudi pravilno uporabo varnostne čelade,« še sporočajo policisti, ki si želijo, da bi bil začetek novega šolskega leta za vse čim bolj prijeten in seveda varen.